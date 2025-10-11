Wersow i Friz to para najpopularniejszych w Polsce influencerów. Zakochani są stale obecni w mediach społecznościowych, ale jeszcze przed wakacjami nagle przestali publikować treści w sieci. W sierpniu para wyjawiła, że powodem ich dłuższej przerwy od działalności w mediach społecznościowych był sekretny ślub, który wzięli w Grecji. "Powiedzieliśmy sobie 'TAK'. Zniknęliśmy na dwa miesiące... bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie "tak" i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. A teraz wracamy - szczęśliwsi niż kiedykolwiek" - napisali w mediach społecznościowych. Jak się jednak okazało, para postanowiła jednak pokazać całą uroczystość w filmie, który niedawno trafił do kin. Friz niedawno wyjawił, że całe przedsięwzięcie wraz z opłaceniem noclegu dla gości kosztowało parę prawie dwa miliony złotych. Wersow właśnie opublikowała zdjęcia ze ślubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukochany rzucił Gessler w dniu osiemnastki. "Jeden związek się kończył, a miał być małżeństwem. Drugi się zaczynał"

Wersow pokazała zdjęcia ze swojego bajkowego ślubu w Grecji. "Przepięknie wyglądaliście"

2 października uroczystą premierę miał film "FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online", który jest dokumentacją nie tylko samego ślubu pary, ale także tego, jakie były ich początki i jak zaczynała się ich miłość. Wersow i Friz intensywnie promują swój film i udzielają nie tylko licznych wywiadów, ale także pokazują kolejne materiały z ceremonii ślubnej. Influencerka właśnie podzieliła się z fanami zdjęciami z tego wyjątkowego dla niej dnia.

Nasz najlepszy dzień w życiu. Pełen miłości, emocji i bliskości. Wszystko było lepiej, niż sobie wymarzyliśmy. Patrząc na te zdjęcia, czujemy pełnie szczęścia, która towarzyszyła nam tamtego dnia

- wyznała. Uwagę zwraca nie tylko koronkowa, dopasowana suknia panny młodej, ale też niezwykle długi, również koronkowy welon. W sekcji komentarzy posypały się komplementy. "Boskie ujęcia! A ta suknia na tobie po prostu wow", "Przepięknie wyglądaliście", "Oboje wyglądacie fenomenalnie! Zbieram szczękę z podłogi", "Weronika wyglądałaś, jak bogini" - czytamy.

Wersow o uzależnienie od mediów społecznościowych. "Zniknęliśmy totalnie z sieci"

Ostatnio Wersow i Friz byli gośćmi w talk-show Kuby Wojewódzkiego. Prowadzący zapytał influencerkę o to, czy po tylu latach zarabiania na działalności w internecie ona i jej partner nie są uzależnieni od mediów społecznościowych. - Nie jesteśmy, mimo że to jest właśnie nasza praca. Zniknęliśmy teraz na półtora miesiąca, na prawie dwa miesiące, totalnie z internetu i właśnie poświęciliśmy ten czas na naszą podróż poślubną, na spędzenie czasu razem. Wchodziłam tylko i wyłącznie na Messenger przez te kilka dni, tygodni, by sprawdzać, co z naszą córeczką. Później spędzaliśmy czas z córeczką i z naszą rodziną. Więc to był taki czas tylko i wyłącznie dla nas - wyjawiła Wersow. Więcej o tym, co działo się w programie, przeczytasz tutaj: Friz i Wersow wyjawili, ile kosztował ich bajkowy ślub w Grecji. Kwota przyprawia o zawrót głowy