Wojciech Szczęsny to niewątpliwie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. Choć w zeszłym roku ogłosił zakończenie kariery i nie występuje już w kadrze narodowej, dostał intratną propozycję od FC Barcelony, gdzie dziś gra u boku Roberta Lewandowskiego. Amazon postanowił nagrać film o bramkarzu, a z okazji premiery bramkarz udzielił wywiadu dziesięcioletniemu Kubie Rzedzickiemu znanemu w sieci jako Jacob the Goalkeeper. Ta rozmowa podbiła serca internautów!

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciechowi Szczęsnemu odbiło od sławy? Jego brat komentuje!

Wojciech Szczęsny w rozmowie z dziesięcioletnim Jakubem Rzedzickim. Ten wywiad przejdzie do historii

Jakub Rzedzicki jest bramkarzem i z pomocą taty prowadzi konta w mediach społecznościowych. Od jakiegoś czasu przeprowadza rozmowy z piłkarzami, a niedawno pojawił się na premierze filmu o Wojciechu Szczęsnym. Udało mu się porozmawiać ze znanym bramkarzem. Sportowiec pamiętał, że kiedyś już rozmawiali i zauważył, że chłopiec urósł. - Co jest bardziej stresujące: występowanie w filmie o sobie czy wychodzenie na El Clasico i to rozgrywane w Madrycie? - zapytał Kuba. - To jest zupełnie inny rodzaj emocji. Ja już się nie stresuję na boisku, więc dla mnie to jest zupełnie naturalne i nie ma tam wiele emocji, więc odpowiem ci, że w filmie jest troszkę większym wyznaniem dla mnie - ocenił.

- Jest Pan bramkarzem... - zaczął Kuba, a Szczęsny szybko mu przerwał, serwując urocze gesty i miny przed kamerą i dodał: "Ty też", co rozbawiło adepta piłki nożnej. - Jest Pan bramkarzem, który w reprezentacji Polski rozegrał najwięcej meczy. Grał pan w wielu świetnych europejskich klubach. I dzwoni Amazon Prime z propozycją, czy możemy nagrać o Tobie film. Jakie to jest uczucie dla piłkarza? - padło. - Wiesz co, to jest takie miłe docenienie mojej pracy przez wiele lat po prostu. Tak mi się wydaje przynajmniej, że filmy nagrywają o tych dobrych, nie? - stwierdził Szczęsny, dodając, że miło było wrócić wspomnieniami do dzieciństwa. - Pracujcie ciężko, żeby kiedyś o was nagrali film - stwierdził. Jakich rad udzieliłby Szczęsny innym, młodym bramkarzom? - Żeby uwierzyć w siebie. Ja myślę, że każdy z nas ciężką pracą może dojść naprawdę daleko. Ja w życiu nie myślałem, będąc w twoim wieku, że kiedyś będą kręcili o mnie film i kiedyś będę grał w najlepszych klubach świata. Trzeba wierzyć, że można spełniać marzenia, pracować ciężko, żeby te marzenia spełnić, ale wierząc, że to wszystko ma sens - mówił Szczęsny, który bardzo serio potraktował swojego niedorosłego jeszcze rozmówcę.

Wojciech Szczęsny otrzymał prezent. Internauci się rozpływają

Pod koniec rozmowy Kuba przyznał, że to dzięki Wojciechowi Szczęsnemu i Łukaszowi Fabiańskiemu chciał zostać bramkarzem. Dziesięciolatek postanowił wręczyć bramkarzowi FC Barcelony wyjątkowy prezent - swoją książkę "Gol to nie wszystko. Twoja książka o piłce nożnej". Poprosił, by ten przekazał ją synowi, Liamowi. - Pewnie, dziękuję ci bardzo! Z wielką przyjemnością. Ja będę mu czytał do snu, okej? Obiecuję ci, bo on zawsze lubi o piłce nożnej. On, tak samo jak ty, na punkcie piłki nożnej to wiesz... Codziennie przed snem będziesz nam towarzyszył - powiedział Szczęsny. - To jest piękny prezent, dziękuję - skwitował z uśmiechem.

Pod wywiadem pojawiła się masa komentarzy, w których internauci zachwycali się Kubą. "Wspaniały wywiad!", "Byłeś bardzo profesjonalny. Prezent też mnie zaskoczył. Myślałam, że będziesz chciał autograf, a to był prezent dla dziecka. Mega miłe", "Jestem pod ogromnym wrażeniem", "Szacunek dla ciebie i dla Wojtka oczywiście też", "Inspirujesz Kubuś. Trzymam bardzo mocno za ciebie kciuki" - pisali zachwyceni obserwatorzy młodego bramkarza.