W ostatnich tygodniach w całej Polsce rozgorzała debata na temat nocnej prohibicji. Wszystko przez awanturę w Warszawie w tej sprawie. Radni stolicy zgodzili się na pilotaż nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach stolicy - Śródmieściu i Pradze-Północ (nie będzie można na ich terenie kupić alkoholu w godzinach od 23 do 6 rano). Wcześniej jednak prezydent Warszawy wycofał własny projekt, który przewidywał zakaz dla całego miasta. Z kolei od 9 października we Wrocławiu obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych po godzinie 22. Nic więc dziwnego, że dyskusja znów ożyła. Na temat nocnej prohibicji wypowiedział się również aktor Piotr Pręgowski.

Piotr Pręgowski o nocnej prohibicji. Jest zwolennikiem tego pomysłu

Piotr Pręgowski jest aktorem z obszerną filmografią. Widzowie pamiętają go z ról w takich produkcjach, jak: "Miś", "Zmiennicy" oraz "Leśniczówka". Największą rozpoznawalność przyniosła mu jednak rola Pietrka z "Rancza" - budowlańca, który został muzykiem. Serialowy bohater Pręgowskiego to też stały bywalec ławeczki w Wilkowyjach, gdzie lokalni mężczyźni pili alkohol - najczęściej tanie wino "Mamrot". Być może właśnie dlatego, że bohater Pręgowskiego mierzył się z problemem alkoholowym, "Fakt" postanowił zapytać aktora o to, co sądzi na temat nocnej prohibicji. Okazuje się, że 71-latek ma jasne stanowisko w tej sprawie. Według niego nocna prohibicja powinna obowiązywać na terenie całej Polski.

Jestem za wprowadzeniem prohibicji nocnej. To bardzo smutne, że ten legalnie dostępny narkotyk, który od wieków stanowi globalny problem, wciąż pozostaje aktualnym wyzwaniem

- powiedział aktor tabloidowi.

Warto przypomnieć, że w miejscach, w których obowiązuje nocna prohibicja (w Polsce wprowadziło ją już około 180 gmin), odnotowano spadek nocnych interwencji policji i straży miejskiej. Ponadto studenci podyplomowi SGH na podstawie danych z 2023 roku oszacowali, że nadmierne spożycie alkoholu kosztuje państwo 185 mld zł. Z kolei, jak podaje analiza NIK z 2023 roku, wpływy z akcyzy od alkoholu w 2023 roku wyniosły 14 mld zł.

