Na 10 października zaplanowano drugi dzień przesłuchań II etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. W sesji wieczornej słuchacze konkursu mogli usłyszeć występy takich artystów, jak: Shiori Kuwahara, Hyo Lee, Hyuk Lee, Kwanwook Lee, Tianyou Li. Co ciekawe, o braciach Lee zrobiło się w Polsce głośno po tym, jak Hyuk Lee w wywiadzie z radiową Dwójką powiedział, że kocha Polskę i zdradził, jak nauczył się języka polskiego. Teraz ukazał się kolejny wywiad z muzykiem i jego równie utalentowanym bratem.

Hyo Lee i Hyuk Lee uczestnikami XIX Konkursu Chopinowskiego. Czy bracia ze sobą rywalizują?

10 października w przerwie wieczornej sesji wydarzenia dziennikarz TVP Kultura porozmawiał z braćmi Lee na temat ich wrażeń z tegorocznej odsłony Konkursu Chopinowskiego. Hyuk Lee zapytany o to, jak czuje się po dotychczasowych zmaganiach i ostatnim występie nie krył, że uczestnictwo w konkursie kosztuje go wiele nerwów. - Bardzo dobrze, chociaż mój program do II etapu by bardzo ciężki emocjonalnie, więc jeszcze nie doszedłem do siebie - powiedział, uśmiechając się. Następnie muzyk zdradził, jak on i jego brat spędzali czas między pierwszym a drugim etapem konkursu. - Odpoczywaliśmy dużo - zdradził. Sam rozpoczął też temat dotyczący rywalizacji z bratem.

Wszyscy pytają, czy jest rywalizacja między nami. A ja bym powiedział, że to nie jest rywalizacja, to jest zawsze wsparcie. Jesteśmy kolegami, którzy wykonują zawód na scenie. (...) My zawsze się wspieramy po występie każdego z nas

- wyjawił. Z kolei siedem lat młodszy od niego Hyo Lee dodał, że inspirują się wzajemnie. - Zawsze może to być inspiracja, ale muzykę robimy samodzielnie - uzupełnił.

Hyuk Lee przeprowadził się do Polski. Zdradził dlaczego

Hyuk Lee w rozmowie z Programem II Polskiego Radia przyznał, że już od trzech lat mieszka w Warszawie. - Ja naprawdę bardzo kocham Chopina i Polskę, ponieważ Chopin się urodził w Polsce. I już przed moim pierwszym konkursem zacząłem się uczyć języka polskiego. Po moim pierwszym konkursie przeprowadziłem się do Warszawy, już trzy lata mieszkam w Polsce i bardzo dużo się nauczyłem - powiedział Koreańczyk. Skąd decyzja o przeprowadzce? Okazuje się, że to właśnie w kraju nad Wisłą miał najwięcej zawodowych propozycji. - Cztery lata temu grałem na Konkursie Chopinowskim. To był mój pierwszy konkurs. Po konkursie przeprowadziłem się do Polski, miałem dużo możliwości tutaj grania po konkursie w różnych miastach. Więc pamiętam, gdzieś w kwietniu 2022 roku, podjąłem bardzo szybko decyzję i się tu przeprowadziłem. Nauczyłem się mówić po polsku, ponieważ mieszkam w Polsce - dodał.