W czwartek 9 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się wernisaż wystawy "Niech nas widzą!". Jolanta Kwaśniewska była jednym z gości, którzy pojawili się na wydarzeniu. Była pierwsza dama postawiła na klasyczną elegancje i wyglądała wprost oszałamiająco! W tej stylizacji i ze starannie dobranymi dodatkami zwróciła na siebie uwagę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwaśniewska ogląda Badacha w "The Voice". Nie szczędzi mu krytyki

Jolanta Kwaśniewska zadała szyku na wernisażu

Jolanta Kwaśniewska już nieraz udowodniła, że jej styl jest niebanalny, zawsze przemyślany i bez wątpienia przykuwający uwagę. Tym razem na wernisażu "Niech nas widzą!" postawiła na klasykę, którą umiejętnie przełamała nieoczywistymi dodatkami. Nie jest tajemnicą, że była pierwsza dama uwielbia stylizacje w ciemnych tonacjach. Bardzo często stawia też na klasyczną czerń. Tak samo było i tym razem. Jolanta Kwaśniewska pojawiła się w czarnym cienkim i dopasowanym golfie i modnych w tym sezonie szerokich spodniach o tej samej barwie. To jednak była jedynie baza do całej stylizacji. Prawdziwą furorę zrobił bowiem biały, gruby i sięgający niemal do ziemi sweter w jasnoszare wzory. Do tego dobrała spektakularny perłowy naszyjnik, a także czarne buty na cienkiej szpilce. Całość podkreśliły także lekko postawione w górę włosy oraz makijaż delikatnie podkreślający oczy z naciskiem na wyraziste i czerwona usta. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się naprawdę świetnie, a była pierwsza dama z pewnością zadała szyku na salonach. Jesteście ciekawi, jak wyglądała? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Jolanta Kwaśniewska ma ważną modową zasadę. Ekspert nie ma wątpliwości. "Klasa to nie kasa"

Jolanta Kwaśniewska trzyma się jednej zasady, która wśród gwiazd może być rzadko spotykana. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego nie ma problemu, by dwa razy pokazać się w tym samym. Aby jednak nie powielać stylizacji, sprytnie manewruje przy tym dodatkami. Jakiś czas temu, projektant Daniel Jacob Dali, powiedział na jej temat kilka słów w rozmowie z portalem ShowNews.pl. - Jolanta Kwaśniewska jest najlepszym przykładem, że nie trzeba wydawać wciąż pieniędzy na nowe ubrania, a wystarczy zamienić jedną część garderoby i można pojawić się po raz kolejny w tej samej stylizacji - stwierdził, po czym dodał: - Taki wybór "zero waste" pokazuje, tylko że "klasa to nie kasa". Co o tym sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie!

Jolanta Kwaśniewska kolejny raz bryluje na salonach. Stylizacja, to jedno. Spójrzcie na te dodatki!Otwórz galerię