Maurycy Popiel skradł serca widzów w "M jak miłość". Aktor dołączył do obsady kultowego serialu Telewizji Polskiej w 2014 roku, gdzie wciela się w rolę Aleksandra Chodakowskiego, brata Marcina (Mikołaj Roznerski). Mało kto zdaje sobie sprawę, że Maurycy Popiel nie jest jedynym rozpoznawalnym członkiem swojej rodziny. Mowa nie tylko o znanej mamie. Jego brat również zdobył popularność i pojawiał się w znanych serialach, więc widzowie z pewnością mogą go kojarzyć. O kogo chodzi?
Maurycy Popiel niewątpliwie przejął aktorskie zdolności po swojej znanej mamie. Jak się jednak okazuje, nie jest jedynym członkiem rodziny, który zdecydował się na taką ścieżkę. Aktor ma starszego o pięć lat brata, Andrzeja Popiela, który również związał swoją przyszłość ze sztuką. Swoją zawodową drogę rozpoczął w 2008 roku, kiedy ukończył krakowską Akademię Sztuk Teatralnych. Od tamtej pory Andrzej Popiel miał okazję wystąpić w kilku słynnych produkcjach. Choć jak do tej pory były to jedynie epizodyczne role, to widzowie mogą go kojarzyć m.in. z "Na dobre i na złe", "Ojca Mateusza", czy "Komisarza Alexa". Co ciekawe, Andrzej Popiel, mając zaledwie pięć lat zadebiutował na scenie Teatru Ludowego w Krakowie w spektaklu reżyserowanym przez samego Jerzego Stuhra. Wiedzieliście, że brat Maurycego Popiela też jest aktorem? Dajcie znać w naszej sondzie!
W jednym z wywiadów Maurycy Popiel uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, że Lidia Bogaczówna od najmłodszych lat próbowała zarazić swoje dzieci pasją do aktorstwa i występowania na scenie. - Zawsze, gdy w spektaklu, w którym grała moja mama, było potrzebne dziecko, proponowała jedno ze swoich. A że miała trójkę w różnym wieku, wybór był dość duży - wyznał aktor na łamach "Dobrego tygodnia". Z kolei w jednym z wydań "Pytania na śniadanie" Maurycy Popiel przyznał, że mama jako znana aktorka do tej pory jest wymagająca i niełatwo coś przed nią ukryć. - Mama wiedziałaby, kiedy kłamię i nie przeżywam na scenie czy planie filmowym tego, co powinienem. Nikt mógłby tego nie zauważyć, ale ona się nie nabierze - powiedział.