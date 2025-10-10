Maurycy Popiel ma nie tylko słynną mamę. Jego brata znacie z hitów TVP

Maurycy Popiel skradł serca widzów w "M jak miłość". Aktor dołączył do obsady kultowego serialu Telewizji Polskiej w 2014 roku, gdzie wciela się w rolę Aleksandra Chodakowskiego, brata Marcina (Mikołaj Roznerski). Obecnie Maurycy Popiel próbuje swoich sił w kompletnie innej dziedzinie. Aktor występuje w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie jak na razie idzie mu świetnie. W poprzednim odcinku wraz z partnerką Sarą Janicką, zgarnął pierwszą "czterdziestkę" w punktacji. Niewielu jednak wie, że Maurycy Popiel ma także znanego brata. Widzowie mogą go doskonale kojarzyć z popularnych seriali. O kim mowa?
Maurycy Popiel bez wątpienia odziedziczył talent do aktorstwa po słynnej mamie. Okazuje się jednak, że nie tylko on postanowił iść jej śladami. Aktor ma starszego o pięć lat brata, Andrzeja. Mężczyzna również wybrał zawód artystyczny. Jego kariera rozpoczęła się w 2008 roku, to właśnie wtedy udało mu się ukończyć krakowską Akademię Sztuk Teatralnych. Od tamtej pory Andrzej Popiel miał okazję wystąpić w kilku słynnych produkcjach. Choć jak do tej pory były to jedynie epizodyczne role, to widzowie mogą go kojarzyć m.in. z "Na dobre i na złe", "Ojca Mateusza", czy "Komisarza Alexa". Co ciekawe, Andrzej Popiel, mając zaledwie pięć lat zadebiutował na scenie Teatru Ludowego w Krakowie w spektaklu reżyserowanym przez samego Jerzego Stuhra. Wiedzieliście, że brat Maurycego Popiela też jest aktorem? Dajcie znać w naszej sondzie!
W jednym z wywiadów Maurycy Popiel uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, że Lidia Bogaczówna od najmłodszych lat próbowała zarazić swoje dzieci pasją do aktorstwa i występowania na scenie. - Zawsze, gdy w spektaklu, w którym grała moja mama, było potrzebne dziecko, proponowała jedno ze swoich. A że miała trójkę w różnym wieku, wybór był dość duży - wyznał aktor na łamach "Dobrego tygodnia". Z kolei w jednym z wydań "Pytania na śniadanie" Maurycy Popiel przyznał, że mama jako znana aktorka do tej pory jest wymagająca i niełatwo coś przed nią ukryć. - Mama wiedziałaby, kiedy kłamię i nie przeżywam na scenie czy planie filmowym tego, co powinienem. Nikt mógłby tego nie zauważyć, ale ona się nie nabierze - powiedział.
