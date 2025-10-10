Misiek Koterski od lat opowiada o swojej przełomowej decyzji. Ponad dekadę temu zdecydował się na życie w trzeźwości - zrezygnował z alkoholu i innych używek. Dziś aktor promuje abstynencję, a także został współzałożycielem kliniki leczenia uzależnień. W najnowszej rozmowie Koterski poruszył temat wszechobecnego alkoholu, który pojawia się nawet w reklamach - a promują go też gwiazdy.

Misiek Koterski grzmi na reklamowanie alkoholu przez celebrytów

Aktor nie ukrywa, że reklamowanie alkoholu jest dla niego oburzające. Zauważył także, że do jego promowania zatrudnia się osoby, które pozytywnie się kojarzą. - To, co jest w tym najgorsze: zatrudnia się do tego ludzi, którzy niestety kojarzą się z samymi pozytywnymi emocjami. Tu mogę wymieniać Adama Małysza, Krzysztofa Hołowczyca, Adasia Woronowicza. (...) Tak samo Wojtek Mann, no i cała rzesza ludzi.(...) Kiedy trzymają alkohol w ręku, to nie może w tym być nic złego, bo przecież są tak fantastyczni, są tak wiarygodni, są autorytetami... - skomentował w rozmowie z Plejadą.

Misiek uważa, że rządzący powinni zadbać o odpowiednie uświadamianie obywateli, szczególnie tych młodych, na temat szkodliwości picia alkoholu. - Rząd w ogóle nie wspiera tych inicjatyw, nie ma kampanii, nie ma uświadamiania. Dzieciaki po spotkaniach dziękują, bo nikt im nie mówi o konsekwencjach picia czy brania - podkreślał. - Nie każdy musi być od razu alkoholikiem, ale młodzi ludzie powinni mieć świadomość tych konsekwencji, a nie tylko widzieć ładne reklamy alkoholu ze swoimi idolami w rolach głównych - grzmiał Koterski. - Uważam, że każda, czasami nawet może nie do końca doskonała inicjatywa walki z alkoholizmem jest słuszna - dodał.

Misiek Koterski wspomniał o wychowaniu syna w trzeźwości

Aktor uważa, że warto dawać przykład młodzieży i mówić o szkodliwości alkoholu. Niektórzy młodzi ludzie sięgają po wysokoprocentowe napoje, by znaleźć akceptację w gronie. Misiek wspomniał o tym, że trzeba dawać przykład, a on sam jest nim dla syna. - Mój syn może obserwować, że ma trzeźwego, opiekuńczego, cały czas obecnego tatę. Ciągłe poświęcanie czasu, bycie z dzieckiem, bycie w jego świecie, bycie w jego problemach, przysłuchiwanie się temu, co robi i co mówi - opisywał. Zauważył również, że alkoholizm jest problemem całej rodziny. - Jeśli choruje jedna osoba, choruje cała rodzina, a kiedy jedna osoba wychodzi z uzależnienia, to cała rodzina może odetchnąć pełną piersią, bo kończy się ich czas żałoby - tłumaczy.

Koterski postanowił również zaapelować o walkę z alkoholizmem, który staje się według niego coraz większym problemem. - Nie pamiętam, żeby w ostatnich latach ktoś do mnie dzwonił z taką intensywnością w sprawie uzależnień. Teraz jest o tym głośno. Każdy zakaz, każdy nakaz, każda walka z tą śmiertelną chorobą to walka o życie drugiego człowieka, a ono jest bezcenne - skwitował.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.