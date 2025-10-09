Jacek Pałasiński to były dziennikarz TVN24, którego znamy z programów o tematyce międzynarodowej, czyli między innymi z "Tu Europa" oraz "Świat według Jacka". Z grupą TVN rozstał się w 2021 roku. Teraz dowiadujemy się, że musiał zwolnić tempo w aktywności zawodowej. Wszystko z powodów zdrowotnych, które omówił na swoim Facebooku. Zobaczcie sami, co przekazał dziennikarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Hyży odzywa się po operacji

Jacek Pałasiński wprost o stanie zdrowia. Pokazał zdjęcie ze szpitala

Kilka dni przed operacją Pałasiński przekazał, że czeka go ryzykowny zabieg. Teraz wiemy, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. "W środę rano miałem sześciogodzinną operację. Jak widać, zakończyła się sukcesem. Od tamtej pory leżę na oddziale pooperacyjnym pod kroplówkami. Mam chwilowo bezwładną lewą dłoń i nie mogę obsługiwać telefonu. Dziś miałem wrócić do mojej sali, ale przy wyjmowaniu rurek miał miejsce drobny krwotok spod pachy, więc miałem drugi zabieg w całkowitym znieczuleniu. Wróciłem do sali pooperacyjnej i tu będę dochodził do siebie. Wszystkim dziękuję za troskę i życzenia" - oznajmił dziennikarz. W komentarzach nie brakuje słów wsparcia. "Drogi panie Jacku, myślami i sercem jestem blisko. Damy radę. Każda chwila prowadzi w dobrą stronę. Wysyłam moc dobrej, pozytywnej energii! A jest nas tak wielu" - tak brzmi jeden z nich.

Jacek Pałasiński musiał przyzwyczaić się do szpitalnej rzeczywistości. Tak ocenił jedzenie

Żywność w szpitalu pozostawia wiele do życzenia. Przekonał się o tym Pałasiński, według którego jedzenie szpitalne nie jest zdrowe. "Żeby nie było za słodko: szpitalne jedzenie to coś niewiarygodnie niesmacznego. Niewyobrażalnie złego w smaku i moim zdaniem niezdrowego. Od paru dekad nie zjadłem tyle chleba i tyle wędliny, co w ciągu tego pobytu. Mimo brania leków na odchudzanie, po wielu tygodniach małych, ale systematycznych spadków wagi, w nieco ponad tydzień w szpitalu przybył mi kilogram. Wystarczyło półtora dnia w domu, by pozbyć się nieustającego rozstroju żołądka. Z przerażeniem myślę, że znowu mnie to czeka" - przekazał odbiorcom na Facebooku.