Jared Leto to jedna z najpopularniejszych postaci w świecie show-biznesu, która może pochwalić się nie tylko Oscarem, ale też imponującym majątkiem. Jak podają serwisy "Celebrity Net Worth" i "The Richest", wartość netto aktora wynosi około 90 milionów dolarów. Na ten wynik złożyły się dziesięciolecia pracy w filmie, muzyce oraz sektorze technologicznym.

Jared Leto - ile wynosi jego majątek? Nie tylko aktorstwo, ale też muzyka i rynek nowych technologii

Jared Leto rozpoczął swoją karierę w latach 90., występując w serialu "My So-Called Life", jednak jego prawdziwe możliwości aktorskie ujawniły się dopiero w kinowych produkcjach. Kluczowymi momentami były role w "Requiem dla snu", "American Psycho" i "Dallas Buyers Club", za który w 2014 roku zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Każda kolejna rola potwierdzała jego wszechstronność, a niektóre przynosiły także spektakularne zarobki. Aktor otrzymał miliony dolarów za wcielenie się w Jokera w "Suicide Squad", a także zgarnął wysokie wynagrodzenia za udział w "Blade Runner 2049" i "House of Gucci".

Jednak Leto nie ogranicza się tylko do aktorstwa. Od ponad 20 lat działa aktywnie jako lider zespołu Thirty Seconds to Mars. Grupa, znana z takich albumów jak "A Beautiful Lie czy This Is War", zyskała międzynarodową popularność i stała się ważnym źródłem dochodów artysty. Zespół, który z powodzeniem koncertuje na całym świecie, generuje stałe przychody ze sprzedaży biletów, gadżetów i streamingu muzyki. W przeciwieństwie do wielu aktorów próbujących sił w muzyce, Leto zbudował zespół o trwałej pozycji rynkowej. Jak zauważają media, "długowieczność Thirty Seconds to Mars okazała się dla niego naprawdę dobrym i stabilnym źródłem dochodów, zwiększającym jego hollywoodzkie zarobki o soczyste tantiemy". Poza działalnością artystyczną, Jared Leto wykazuje duże zainteresowanie rynkiem nowych technologii. Zainwestował w szereg nowoczesnych start-upów związanych ze sztuczną inteligencją, streamingiem oraz platformami kreatywnymi. Jedną z jego ostatnich inwestycji jest firma Pika, zajmująca się produkcją filmów wideo z wykorzystaniem AI.

Jared Leto inwestuje w rynek nieruchomości. "Jego pieniądze nie są tylko zarobione, ale także przemyślane"

To jednak nie koniec jego aktywności biznesowej. Leto wspiera także projekty z obszaru mediów społecznościowych i rozrywki cyfrowej, a jego inwestycje obejmują również nieruchomości, szczególnie na zachodnim wybrzeżu USA. Co istotne, jego strategia inwestycyjna opiera się na rozsądnych i długoterminowych decyzjach. "Jego pieniądze nie są tylko zarobione, ale także przemyślane" - zauważają zagraniczne źródła. Sam zainteresowany bez wahania stwierdził, że "ma jeszcze dużo do zrobienia".