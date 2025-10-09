6 października w Warszawie odbyła się premiera dokumentu o Wojciechu Szczęsnym. "Szczęsny" to szczera opowieść o życiu, rodzinie i drodze na szczyt jednego z najbardziej znanych polskich piłkarzy. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo gwiazd. Wśród nich znalazła się także Roksana Węgiel, która przyprowadziła ze sobą nie tylko męża, ale również brata. W sieci pojawiło się nagranie, jak piosenkarka wkracza na ściankę, na której pozują Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak.

REKLAMA

Zobacz wideo Małżeństwo Roxie wszystko zmieniło? "Mąż musiał się z tym zderzyć"

Roksana Węgiel zwróciła się z prośbą do Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka. Od razu zareagowali

Piosenkarka postanowiła sprawić przyjemność swojemu młodszemu bratu. Podeszła do Szczęsnego i Krychowiaka, przedstawiła się i uprzejmie zapytała, czy Maks może sobie zrobić z nimi zdjęcie. Piłkarze zgodzili się bez wahania. - No pewnie, chodź, chodź - zachęcał chłopaka Szczęsny. Zadowolony Maks wszedł na ściankę, a siostra wykonała mu kilka zdjęć. - Super, dziękuję wam bardzo - powiedziała do piłkarzy po sesji. Internauci byli pod wrażeniem tego, jak dba o swojego brata. "Młody ma szczęście mieć taką siostrę", "Super siostra" - pisali. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

Roksana Węgiel na premierze dokumentu o Wojciechu Szczęsnym. Stylista nie był zadowolony z jej wyboru

Stylizacjom gwiazd z premiery przyjrzał się Michał Musiał, fryzjer i ekspert modowy. W rozmowie z Plotkiem pochwalił Karolinę Pisarek, która postawiła na męski garnitur i ograła go w bardzo kobiecy sposób. Docenił też starania Roksany Węgiel, ale stwierdził, że w jej stylizacji wszystkiego było za dużo. - Jeansy z dziurami, oversizowa kurtka, wyzywający top i przesadzony makijaż - razem dało to kiczowaty efekt. Zdecydowanie lepszą opcją byłoby połączenie tych spodni z białą, popelinową koszulą i delikatniejszym, bardziej nonszalanckim makijażem. Teraz jest po prostu zbyt ciężko - ocenił. Oberwało się również Marinie. - Zabrakło nonszalancji i modowego wydźwięku. Wystarczyłoby narzucić na ramiona czarną marynarkę, w męskim stylu i rozpuścić włosy - byłoby znacznie lepiej - podsumował ekspert.