Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska tworzyli zgrane małżeństwo przez ponad 30 lat. Para doczekała się przy tym wspólnie trójki dzieci. Dbali o swoją prywatność, toteż zaskoczeniem dla wielu okazał się fakt, gdy w kwietniu bieżącego roku w mediach pojawiła się informacja o rozwodzie małżonków. Pozew złożyła wtedy Laskowska. W czwartek 9 października odbyła się rozprawa w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Wieteska rozwiódł się z żoną. "Chcę mieć rodzinę i dzieci" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną. Na korytarzach sądu nie zabrakło emocji

Jak opisała redakcja "Faktu", aktor oraz jego żona pojawili się w warszawskim sądzie około godziny 9.00, przyjeżdżając jednak na miejsce osobno. Na korytarzu początkowo atmosfera pomiędzy małżonkami miała być spokojna, nikt z nikim nie rozmawiał. Jak się okazało, wszystko zmieniło się w przerwie rozprawy. Damięcki miał wtedy zacząć dyskutować z ochroną podniesionym tonem głosem, gestykulując przy tym. Ostatecznie, w oczekiwaniu na decyzję sądu, aktor z żoną mieli zamknąć się w osobnym pokoju. Po ogłoszeniu wyroku para opuściła gmach osobno, nie udzielając komentarza dla mediów.

Grzegorz Damięcki i Dominika Laska strzegli swojej prywatności. Para rzadko pojawiała się wspólnie na wydarzeniach medialnych

Ze względu na fakt, iż zarówno Damięcki, jak i Laskowska nie wypowiadali się na temat związku w mediach, nie jest do końca wiadome, jak wyglądały ich relacje za zamkniętymi drzwiami. Małżonkowie stanęli na ślubnym kobiercu w 1991 roku i jak wspominaliśmy, doczekali się trzech pociech - Antoniego, Aleksandry i Janiny. Para wyjątkowo rzadko pojawiała się wspólnie na jakichkolwiek medialnych wydarzeniach. Ostatnie zdjęcia, na których mogliśmy widzieć Damięckiego wraz z Laskowską, pochodzą z czerwca 2023 roku. Wtedy też pojawili się na pogrzebie Barbary Borys-Damięckiej - matki aktora. Podczas gdy gwiazdor zajmował się rozwojem kariery w świecie aktorskim (mogliśmy go oglądać m.in. w "Belfrze", "Czasie honoru", "Watasze", czy też "Schedzie"), jego żona działała zawodowo także w branży artystycznej - przy scenografiach i kostiumach.