Fibak zapytany o aferę sprzed lat. Po tym pytaniu miał próbować cenzurować wywiad

W 2013 roku w magazynie "Wprost" ukazał się artykuł Maliny Błańskiej na temat Wojciecha Fibaka, który powstał na podstawie prowokacji dziennikarskiej. Z tekstu wynikało, że były już tenisista miał pośredniczyć w poznawaniu młodych kobiet ze starszymi mężczyznami. Dziennikarka gazety podała się za dziewczynę, która chce "poznać miłego pana", na co Fibak podobno szybko zareagował. Błańska wspominała, że doszło do spotkania, na którym zaproponował jej towarzyszenie przez kilka dni swojemu zamożnemu przyjacielowi podczas pobytu w Nowym Jorku. Kiedy artykuł okazał się we "Wprost", Fibak opublikował oświadczenie. "Stałem się dzisiaj ofiarą podłej, starannie zaplanowanej prowokacji dziennikarskiej, która dotyczy mojego życia prywatnego. Redakcja 'Wprost' posunęła się do niechlubnych działań, które kompromitują dziennikarstwo, a jedynym powodem pojawienia się artykułu są pogoń za nakładem i zwiększanie zysku wydawcy" - czytamy. Wojciech Fibak był ostatnio gościem w podkaście "WojewódzkiKędzierski". Wojewódzki w rozmowie nawiązał do tej głośnej afery. Niedługo potem poinformował, że jego gość próbował ocenzurować swoje wypowiedzi.

Wojciech Fibak w podkaście "WojewódzkiKędzierski" zapytany o aferę sprzed lat

W rozmowie z Kubą Wojewódzkim Wojciech Fibak podważał wiarygodność dziennikarki, która była autorką artykułu na jego temat. Podkreślił, że pracowała ona wówczas dla tygodnika "Nie", ale Jerzy Urban nie chciał opublikować jej tekstu. Dodał, że cała sprawa miała wobec niego wrogi charakter była to pseudo afera, a on sam po prostu pomagał ludziom nawiązywać znajomości. Co ciekawe prowadzący zbytnio nie drążył tematu. Mało tego Fibak wyciągnął fakt ze swojego życia. - Mnie próbowano wrobić w pedofilię w klubie w Sopocie. Znam tę etykę - podkreślił w podkaście. Fibak podkreślał, że kiedy ktoś osiąga sukces, to prędzej czy później ktoś się do takiej osoby przyczepi, co skończy się wpadką albo aferą. Jak się jednak okazuje, po rozmowie Fibak miał podobno się zreflektować i nie chcieć dopuścić publikacji materiału, o czym poinformowali twórcy podcastu.

Drodzy, miało być miło. Ale kiedy ktoś, na własną prośbę i przez wzgląd na swoje interesy rozmawia z nami, w koleżeńskiej zresztą atmosferze, a potem próbuje narzucić cenzurę na niewygodne dla siebie tematy, w dodatku strasząc nas konsekwencjami prawnymi po opublikowaniu nagrania, nie może liczyć na to, że postąpimy inaczej

Wojciech Fibak reaguje na słowa Wojewódzkiego i Kędzierskiego. "Nigdy bym niczego nie cenzurował"

W rozmowie z portalem Wirtualne Media Wojciech Fibak skomentował słowa twórców podcastu, którzy ostatecznie po publikacji swojej wypowiedzi określili wywiad z byłym tenisistą jako nieautoryzowany. "To była chyba dodatkowa promocja tego materiału, żeby zainteresować słuchaczy. Nigdy bym niczego nie cenzurował. Sam byłem właścicielem wielu gazet, wychowałem się w Nowym Jorku na wartościach demokratycznych. Cały wywiad odbył się w komitywie, zrozumieniu, koleżeńskiej atmosferze i miał wesoły charakter" - przekazał były tenisista. Kiedy jednak zapytano go o to, czy do twórców podcastu zostało wysłane pismo od jego prawnika, nie chciał dalej drążyć tematu.