Angelinę Jolie można śmiało nazwać "obywatelką świata". Aktorka od dawna podróżuje w różne zakątki, angażując się w liczne przedsięwzięcia charytatywne. Ma także silne powiązania z różnymi narodami. Jolie w 2002 roku adoptowała Maddoxa z Kambodży. Ma także adoptowaną córkę Zaharę z Etopii i adoptowanego syna Paxa z Wietnamu. Jej biologiczne dzieci także przyszły na świat w różnych krajach. Shiloh urodziła się w Nambii, a bliźniaki Knox i Vivienne we Francji. Jak donoszą zagraniczne media, aktorka planuje wyprowadzkę ze Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda znów będzie szukać miłości w Polsacie? Mówi o "pasożytach"

Angelina Jolie mówi o trudnej sytuacji w kraju. "Nie rozpoznaje tego miejsca"

W czerwcu 2025 roku w dniu 79. urodzin Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych odbyły się protesty przeciwko decyzjom nowego prezydenta USA, które przeszły przez kraj pod hasłem "Żadnych królów". Uczestnicy wyrazili swoją niechęć do decyzji amerykańskiego prezydenta, szczególnie w kwestii użycia sił wojskowych na protesty przeciwko jego polityce migracyjnej. Na marszu pojawiło się także mnóstwo gwiazd w tym m.in. Glenn Close, Mark Ruffalo i Susan Sarandon. Sytuacja w kraju dla wielu robi się trudna do zniesienia. Angelina Jolie z pewnością należy do tego grona. Aktorka promowała ostatnio nowy film "Couture" na festiwalu w San Sebastián w Hiszpanii. Podczas konferencji prasowej podkreśliła, że przestała się czuć dobrze w USA.

To bardzo trudne pytanie. Kocham mój kraj, ale w tej chwili go nie rozpoznaję

- podkreśliła. W wywiadach także mówiła o tym, że planuje wyprowadzkę ze Stanów Zjednoczonych. Jak donoszą amerykańskie media, aktorka miała już spełnić to marzenie i niedługo zamieszka w innym kraju.

Angelina Jolie ma wyprowadzić się ze Stanów Zjednoczonych. "Jest gotowa na kolejny rozdział"

Do tej pory Angelina Jolie nie opuszczała Stanów Zjednoczonych ze względu na swoje dzieci, które były jeszcze niepełnoletnie. W wywiadach podkreślała, że do tej pory się nie przeprowadziła, bo muszą być blisko swojego ojca. "Chciałabym mieszkać za granicą i zrobię to, gdy tylko moje dzieci skończą 18 lat" - wspomniała w rozmowie z "Harper's Bazaar". Będzie mogła zrobić już w lipcu - jak przekazało źródło magazynu "US Weekly".

Zawsze będzie kochać Los Angeles, ale czuje, że spełniło ono swój cel. Jest gotowa na kolejny rozdział. Jest bardzo podekscytowana kolejnym etapem swojego życia. (...) Ostatnio można naprawdę poczuć zmianę w Angelinie, jest spokojniejsza i swobodniejsza

- podkreśliła osoba z otoczenia aktorki. Informator dodał, że Jolie uwielbia rozwijać się poza Hollywood i przebywać w kulturach, które ją inspirują. Jak przekazał z kolei drugi informator tabloidu, aktorka będzie częściowo mieszkać w Kambodży, gdzie ma posiadłość, a także we Francji i Afryce, gdzie urodziła się część jej dzieci.

Wszystkie te miejsca są bardzo wyjątkowe. Ma wszędzie drogich przyjaciół, których uważa za rodzinę

- podkreśliła osoba z otoczenia Jolie.