5 października w studiu "Dzień dobry TVN" pojawiła się Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pamiętacie ją z programu? Eksperci połączyli ją z Adrianem i po zakończeniu show para założyła rodzinę i doczekała się narodzin dwójki dzieci. Siedem tygodni temu zaczął się w ich życiu niezwykle trudny czas. Adrian dowiedział się, że choruje na glejaka IV stopnia, który jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów i charakteryzuje się tym, że bardzo szybko się rozwija. Uczestnik matrymonialnego show TVN ma już za sobą trzy operacje mózgu. Z powodu wznowy guza nie mógł rozpocząć planowanej chemioterapii i radioterapii. W przypadku jego choroby najważniejszy jest czas. Rodzina wyczerpała już możliwości leczenia w Polsce i nadzieje dają kosztowne terapie za granicą. W studiu "Dzień dobry TVN" Anita poinformowała o zrzutce, którą postanowiła założyć z partnerem, aby uzbierać na dalsze leczenie. Teraz głos w sprawie tej inicjatywy postanowiła zabrać Katarzyna Cichopek.

Katarzyna Cichopek zabrała głos w sprawie zbiórki Adriana. Poprosiła o wsparcie

7 października Katarzyna Cichopek świętowała 43. urodziny. Z tej okazji podzieliła się licznymi publikacjami z tego wyjątkowego dnia. Prezenterka Polsatu ostatnio budzi spore zainteresowanie, bo pod koniec października ma się odbyć jej ślub z Maciejem Kurzajewskim. Para zaplanowała kameralną uroczystość i konsekwentnie nie chce poruszać tematu. Tym razem Katarzyna Cichopek zdecydowała się wykorzystać swoje zasięgi, aby pomóc Adrianowi. Opublikowała na InstaStories link do zbiórki uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i zaapelowała o pomoc.

Kochani, poproszę was o wsparcie

- czytamy w publikacji. To nie jedyna znana osoba, która postanowiła wesprzeć Adriana. W pomoc zaangażował się także sędzia piłkarski Szymon Marciniak, który wsparł licytację, z której środki trafią na leczenie uczestnika show TVN. "Adrian, podpisana piłka wędruje do ciebie. Trzymaj się, walcz i nigdy się nie poddawaj. Trzymam za ciebie bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że ludzie będą pomagać, żeby pomóc ci w tej chorobie" - oznajmił.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała o kosztach leczenia Adriana

Anita w "Dzień dobry TVN" wyjawiła, że zanim Adrian dowiedział się o chorobie, to z powodu redukcji etatów został zwolniony ze swojej firmy. Dziś to Anita utrzymuje całą rodzinę, jednocześnie opiekując się dziećmi. Podczas rozmowy uczestniczka show TVN podkreśliła, że liczy się czas, a oni sami nie są w stanie udźwignąć finansowo kosztownej terapii. Anita wymieniała, jakie są możliwości leczenia Adriana. Jednym z nich jest terapia urządzeniem Optune, nieinwazyjna metoda, która wydłuża czas przeżycia pacjentów. Niestety tego typu leczenie nie jest refundowane w Polsce, więc jest bardzo kosztowne - ok 120 tys. złotych miesięcznie. Celem zrzutki Anity i Adriana jest uzbieranie łącznie trzy mln zł. Na ten moment udało się uzbierać 1 743 191 zł z wyznaczonego celu. Link do zbiórki znajdziecie tutaj.