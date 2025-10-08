Eliza Kącka w książce porusza wiele trudnych wątków, jak na przykład bariera w komunikowaniu się z osobą w spektrum. Co ciekawe, w jej pozycji ani razu nie pada słowo "autyzm". "Jej sposób myślenia dał mi dowód istnienia innego świata. Niejednorodnego, żywego, nicującego nasze kategorie. Baśń może być do niego wehikułem. Nie do świata królewien, świniopasów i smoków, jak myślałam w dzieciństwie. Do świata wyzwalającego słowa, pojęcia i rzeczy z reguł oswojonej grawitacji" - opowiada Kącka. Podczas odbierania nagrody mogliśmy podziwiać nie tylko pisarkę, ale i jej córkę, która nagle pojawiła się na scenie i wsparła mamę. Ten fakt był ogromnie wzruszający dla pisarki. Kącka opowiedziała o tej relacji przed kamerą TVP.

Eliza Kącka otwarcie o córce. Jak zareagowała na książkę?

- Jest osobą bardzo odważną, silną, intensywną osobą. To było niesamowicie poruszające - tak Kącka wspominała wejście córki na scenę. - Od którego momentu myślałaś, że twoja córka jest indywidualistką? - zapytała pisarkę Marzena Rogalska. - Ja tak myślałam zawsze - odpowiedziała gościni. Rogalska zauważyła, że Kącka "musiała przeżyć swoje" jako matka. - Trzeba być rzecznikiem dziecka - zaznaczyła autorka, odwołując się do codziennych sytuacji. Jak córka pisarki zareagowała na to, że mama tworzy książkę na jej temat? - Dla niej to jest pobudzające energetycznie, że jest bohaterką literacką - przekazała Kącka. - Oczywiście, że niektóre wspomnienia są bolesne, a ja jestem dość twarda psychicznie - dodała pisarka.

Eliza Kącka - to wiemy o jej karierze

Znana pisarka to absolwentka polonistyki oraz międzywydziałowych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także adiunktką na Wydziale Polonistyki UW. Wśród jej dzieł znajdują się m.in. "Halo? Pani Elizo? Archiwalia", "Elizje", "Po drugiej stronie siebie", "Idiomy" oraz "Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda". Spełnia się ponadto jako krytyczka literacka.