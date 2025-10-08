Wraz z początkiem września na antenie TVN wystartował nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jest to już 11. odsłona produkcji. Choć tylko nieliczne pary przechodzą eksperyment z sukcesem, to program i tak cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Obecnie znamy już wszystkich bohaterów, którzy zostali dobrani w pary i złożyli przysięgę małżeńską. W ostatnim odcinku małżonkowie wyruszyli w podróż poślubną. Choć widzowie w większości pozytywnie oceniają bohaterów oraz interesujący sposób przedstawienia ich losów, część z nich nie kryje niezadowolenia.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie wydali werdykt. "Odcinek był fajny, ale..."

Jak wiadomo, widzowie uwielbiają nie tylko oglądać programy, ale również komentować je w mediach społecznościowych. "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie może narzekać na brak zainteresowania, bowiem przez lata emisji produkcja zgromadziła wokół siebie rzesze wiernych fanów. Na Facebookowym profilu programu pod zdjęciami z nowego odcinka, niemalże od razu zaroiło się od komentarzy. Część internautów skupili się na... reklamach. Zarzucają produkcji, że czas przeznaczony na reklamy jest zdecydowanie za długi. "Uf, w końcu reklama, bo już mi się zaczynało fajnie oglądać", "W tej edycji reklamy są najważniejsze" - komentowali. Jednak poza głosami krytyki w mediach społecznościowych nie brakuje zachwytów nad nad najnowszym odcinkiem show. "Odcinek fajny, urozmaicenie, nie było nudy. Te pary na ten czas jak widzę są zadowolone z wyborów", "Odcinek był fajny, ale za krótki jak zwykle", "Super się oglądało" - czytamy. Zdjęcia z odcinka znajdziecie w naszej galerii.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co wydarzyło się w najnowszym odcinku?

Każda z par otrzymała kopertę, w której znajdywały się wskazówki dotyczące podróży poślubnej. Krystian i Kaja mają dość silne charaktery, przez co w ich relacji często pojawiają się spięcia. Do jednego z nich doszło w samolocie. Kaja przyznała, że niezbyt lubi latać samolotem, bo często towarzyszą jej przy tym złe myśli. Programowy mąż postanowił zabawić ją rozmową i zaczął opowiadać żarty właśnie o rozpadających się samolotach. Ku zaskoczeniu zamiast nerwowej reakcji udało mu się tym rozbawić Kaję. W pewnym momencie kobieta poprosiła jednak o chwilę ciszy, ale Krystian nic sobie z tego nie zrobił. - Ale ogólnie to myślę, że tak trochę niefajnie, że nie słuchasz - skwitowała go.

Nieco inaczej sytuacja prezentowała się u Karoliny i Macieja. Ta dwójka bez wątpienia ma podobne poczucie humoru. Mężczyzna najpierw rozbawił żonę tym, że na każdy wyjazd ma gotową listę, ale na własny ślub musiał improwizować. Do kolejnej śmiesznej sytuacji doszło w hotelu, gdy Karolina nakryła męża na wycieraniu szafek chusteczkami antybakteryjnymi. Kobieta wyznała przed kamerami, że w towarzystwie męża nieraz zrywa boki ze śmiechu. Z kolei u Kasi i Maćka było dość spokojne. Żadne z nich nie narzucało się sobie nawzajem. Oboje mają chyba też podobną taktykę na lepsze poznanie się. Stawiają na szczere rozmowy. Co myślicie o nowym sezonie? Dajcie znać w naszej sondzie!