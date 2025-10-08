Dolly Parton to amerykańska wokalistka country, kompozytorka, producentka muzyczna, którą mogliśmy także zobaczyć w kilku filmach. Fani cenią ją za działalność muzyczną, ale na razie muszą uzbroić się w cierpliwość - gwiazda przełożyła najbliższe koncerty na 2026 rok. Parton ujawniła, że zmaga się z problemami zdrowotnymi i czeka ją kilka zabiegów.

Dolly Parton wspierana przez rodzinę. Siostra zaskoczyła fanów komunikatem

Z Facebooka Freidy Parton dowiadujemy się, że jest bardzo przejęta stanem Dolly. "Wczoraj nie spałam całą noc, modląc się za moją siostrę Dolly" - napisała. "Wielu z was wie, że ostatnio nie czuje się najlepiej" - uzupełniła. Następnie poprosiła cały świat o modlitwę za chorą siostrę. "Jest silna, kochana i dzięki wszystkim modlitwom, które za nią zanosimy, wiem w głębi serca, że wszystko będzie dobrze - poinformowała. Nagły wpis siostry Dolly Parton przeraził wielu fanów gwiazdy, którzy zmartwili się, że jej stan może być bardzo ciężki. Freida Parton postanowiła wytłumaczyć później swoje słowa. "To była po prostu prośba młodszej siostry o modlitwę za swoją starszą siostrę. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Wasza miłość naprawdę wiele zmienia"- wyjaśniła na Facebooku.

Dolly Parton najpierw pożegnała męża, a potem zachorowała. Wzruszające słowa

W marcu dowiedzieliśmy się o śmierci ukochanego piosenkarki Carla Deana. Jej wpisy na temat męża są niezwykle poruszające. "Carl i ja spędziliśmy razem wiele wspaniałych lat. Słowa nie oddadzą miłości, którą dzieliliśmy przez ponad 60 lat. Dziękuję za modlitwy i wyrazy współczucia" - pisała na Facebooku. Carl Dean zmarł w wieku 82 lat. Poznał Parton, kiedy ta miała 18 lat i do śmierci mężczyzny byli nierozłączni. Gwiazda dla magazynu "E!" wspomniała o tej niezwykłej więzi. - Ważne jest, aby mieć kogoś przy sobie i wiedzieć, że pokocha cię za to, kim jesteś. Ważna jest świadomość, że ktoś kocha cię dokładnie za to, kim jesteś. Carl zakochał się we mnie, zanim zostałam gwiazdą - wyznała.