Kurzajewski świętuje urodziny Cichopek. Nie uwierzycie, kto wpadł z tortem

25 października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają sformalizować swój związek. Para planuje kameralną uroczystość, na której pojawi się rodzina i najbliżsi przyjaciele. Zakochani ze względu na swoje poprzednie relacje zdecydowali się na ślub cywilny. W mediach unikają poruszania tego tematu i podkreślają, że szczegóły dotyczące uroczystości jak na razie chcą zachować dla siebie. Tymczasem para miała inny powód do świętowania. Katarzyna Cichopek 7 października obchodziła 43. urodziny. Świętowała w zaskakującym towarzystwie.

Katarzyna Cichopek obchodzi 43. urodziny. "Taki urodzinowy poranek"

Katarzyna Cichopek świętowanie urodzin rozpoczęła już z samego rana. Celebrytka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym słychać, jak ukochany śpiewa jej sto lat. Na stole znalazły się dwa torty. Jak po chwili się okazało, o urodzinach aktorki nie zapomniał także jej serialowy mąż z "M jak miłość" Marcin Mroczek. Kurzajewski nawet zachęcił aktora do śpiewania, ale aktor szybko się wymigał, twierdząc, że nie umie śpiewać. Katarzyna Cichopek w serialu TVP2 gra już od nastoletnich lat. Swoją przygodę na planie zaczynała jeszcze w 2000 roku, więc trudno się dziwić, że ekipa serialu jest dla niej jak rodzina. "Taki urodzinowy poranek, a to dopiero początek dnia. Sto lat Kasieńko!" - napisał Kurzajewski. W sekcji komentarzy posypały się także życzenia od fanów. "Piękna kobieta. Wszystkiego, co najlepsze!", "Spełnienia wszystkich marzeń", "Bądź szczęśliwa" - czytamy.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się do ślubu. "To będzie dopełnienie ich związku"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski konsekwentnie nie poruszają tematy ślubu w mediach i jak sami podkreślali, to oni chcą kontrolować tę narrację, więc sami pokażą w mediach tyle, ile będą chcieli. "Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie" - czytamy na łamach Pudelka.