Od 29 września do 7 października trwał Paryski Tydzień Mody, który jak zwykle przyciągnął tłumy gwiazd i celebrytów. Na czerwonym dywanie można było zauważyć również Thylane Blondeau. 24-letnia modelka pojawiła się w roli gościni. Tak się zmieniła "najpiękniejsza dziewczynka świata".

Thylane Blondeau na Paryskim Tygodniu Mody. Tak się zmieniła

Być może nie każdy pamięta, że Thylane Blondeau miała zaledwie cztery lata, gdy po raz pierwszy zadebiutowała na wybiegu Paryskiego Tygodnia Mody. Branża mody zachwyciła się wtedy blondynką z niebieskimi oczami i okrzyknęła ją "najpiękniejszą dziewczynką świata". Nie da się ukryć, że jej kariera nabrała rozpędu, a ponownie głośno zrobiło się o niej, gdy miała dziesięć lat. To właśnie wtedy wzięła udział w kontrowersyjnej sesji dla magazynu "Vogue", podczas której wystylizowano ją na dorosłą kobietę. Thylane Blondeau pozowała bowiem w pełnym makijażu, dorosłych ubraniach i szpilkach. W mediach oraz w sieci od razu zawrzało i zaczęły się dyskusje na temat granic w dziecięcym modelingu. Thylane Blondeau nie rzuciła jednak modelingu. Dziś ma 24 lat i znów pojawiła się na Paryskim Tygodniu Mody, tym razem w roli gościni.

Thylane Blondeau chętnie pozowała do zdjęć i prezentowała swoją stylizację. Modelka zjawiła się na pokazie włoskiej marki Miu Miu. Miała na sobie modny garnitur z oversize'ową marynarką z mocno zaznaczonymi ramionami, do którego dobrała białą bluzkę. Dopełnieniem looku Thylane Blondeau były jej długie, rozpuszczone włosy, które ułożyła w delikatne fale. Nie da się ukryć, że na przestrzeni lat 24-letnia modelka bardzo się zmieniła. Nie ma już śladu po jej jasnych włosach i Thylane Blondeau stawia na ciemny brąz.

Zarzucili Thylane Blondeau poprawki urody. Modelka nie owijała w bawełnę

Ostatnio Thylane Blondeau musiała mierzyć się z licznymi zarzutami internautów, którzy twierdzili, że majstrowała przy swojej twarzy. 24-letnia modelka postanowiła zareagować na te zarzuty, stanowczo im zaprzeczając. "Wiem, że dziś ludzie mają tendencje do ingerowania w urodę w młodym wieku, ale nic sobie nie robiłam. Porównajcie z moimi zdjęciami z młodości - nic się nie zmieniło. Ludzie lubią sobie coś wymyślać, ale makijaż ani konturowanie ust nie oznacza, że zrobiłam sobie usta czy nową twarz. Powinniśmy z tym skończyć" - zapewniła Thylane Blondeau na Instagramie.