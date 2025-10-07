Roksana Węgiel zyskała rozgłos dzięki słynnemu programowi "The Voice Kids". Nieco później nastolatka pojechała reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie Eurowizji Junior, w którym rozkochała w sobie publiczność i zajęła pierwsze miejsce. Od tamtego momentu jej kariera muzyczna poszybowała prosto w górę. Obecnie jest jedną z popularniejszych wokalistek i zgromadziła wokół siebie rzesze fanów. Gwiazda nie skupia się jedynie na życiu zawodowym, wręcz przeciwnie. Wielokrotnie podkreślała, że życie rodzinne jest dla niej niezmiernie ważne. 25 sierpnia 2025 roku, wokalistka obchodziła pierwszą rocznicę ślubu, a ostatnio miała kolejny powód do świętowania. Okazuje się, że w weekend 4 i 5 października Roksana Węgiel i Kevin Mglej spędzili w rodzinnej miejscowości gwiazdy, gdzie obchodzili 50. urodziny jej taty. Młoda wokalistka szarpnęła się na dość drogi prezent. Zafundowała ojcu... saunę!

REKLAMA

Zobacz wideo Czy pytania o operacje plastyczne są nie na miejscu? Roxie mówi wprost

Roksana Węgiel hucznie świętuje 50. urodziny ojca. Podarowała mu saunę

Roksana Węgiel opublikowała na Instagramie nowy post. Na zdjęciu możemy zobaczyć, jak zadowolona stoi wraz z tatą w ogródku. Oboje pozują w szlafrokach, a na głowach mają charakterystyczne czapki. Za nimi możemy dostrzec sporej wielkości drewnianą i nowoczesną saunę.

Tato, jeszcze raz wszystkiego najlepszego! Kochamy cię! Wybraliśmy prezent, który zostanie na lata… Tata zaraził mnie miłością do sauny, jak byłam mała i tak zostało po dziś dzień

- napisała pod postem. Na kolejnych ujęciach możemy zobaczyć całą rodzinę piosenkarki, która oddawała się przyjemnemu relaksowi w weekendowe popołudnie. Na zdjęciach nie brakuje wygłupów i czułych gestów. Widać, że cała rodzina spędziła ze sobą sielankowy czas, a uśmiechy nie schodziły im z twarzy. Trzeba jednak przyznać, że sauna ogrodowa to dość niespotykany pomysł na prezent urodzinowy, bowiem nie każdy może sobie pozwolić na tak hojny gest.

Roksana Węgiel szalała na wakacjach. Tyle wydała na noc za Bali

Roksana Węgiel ostatnimi czasy często podróżuje. Niedawno wraz z mężem i jego synem, Williamem, wybrała się do Chorwacji. Następnie małżonkowie już w dwójkę polecieli na Bali, relacjonując kolejne, luksusowe wakacje. Zakochani pochwalili się w social mediach widokami, kadrami z plaży, a także pokazali saunę. Na jednym z ujęć na kokosie widać było logo hotelu. Jak podaje portal Pudelek, cena w luksusowym kurorcie nie należy do najtańszych. Według informacji, jakie przekazał portal, za noc trzeba zapłacić od 1500 do 3400 złotych - wszystko w zależności od terminu rezerwacji. To jednak nie koniec wypoczynku. Później wybrali się do Dubaju, o czym przeczytacie tutaj: Roksana Węgiel na luksusowych wakacjach w Dubaju. Tak spędziła czas z ukochanym