Ben Affleck i Jennifer Lopez spotkali się pod osłoną nocy. Ich zachowanie zadziwia, a w sieci wrze!

Ben Affleck i Jennifer Lopez pojawili się razem na premierze musicalu "Pocałunek Kobiety Pająka". Huczne wydarzenie odbyło się w poniedziałek 6 października w Nowym Jorku. Ich obecność wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród mediów, co oznacza, że paparazzi śledzili niemalże każdy ich ruch. Jak się zachowywali? Choć wraz z początkiem roku para sformalizowała rozwód, to wciąż obdarowywała się zalotnymi spojrzeniami. Wygląda na to, że mimo zawiłej historii, jaka ich łączyła, nadal darzą się wzajemnym szacunkiem.

Ben Affleck i Jennifer Lopez razem na premierze. Ich zachowanie zadziwia

Podczas uroczystej premiery eks małżonkowie zaskoczyli swoim zachowaniem. Okazuje się, że Jennifer Lopez i Ben Affleck byli w stanie wspólnie pozować do zdjęć oraz razem prowadzić rozmowy z dziennikarzami, co spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród opinii publicznej. Mało kto zakładał, że będą się uśmiechać do siebie nawzajem. W sieci też zawrzało, a internauci zaczęli snuć domysły, że może znów coś ich łączy. "Jeszcze będą razem, zobaczycie", "Jak oni na siebie patrzą. Jest ogień", "Oni muszą być ze sobą" - czytamy na X. Warto również dodać, że przed rozpoczęciem seansu piosenkarka zwróciła się do byłego męża i powiedziała mu bardzo miłe słowa.

Dziękuję, Ben. Ten film nie powstałby bez ciebie i bez Artist Equity

- stwierdziła. Jednak nie tylko to zwróciło uwagę. Warto również spojrzeć na kreację, na jaką postawiła światowej sławy wokalistka w ten wyjątkowy wieczór. Była to spektakularna długa suknia o rzeźbiarskim kroju z wiosennej kolekcji projektanta Harrisa Reeda, która ukaże się dopiero wiosną 2026 roku. Trzeba przyznać, że wyglądała zjawiskowo. Zdjęcia z premiery możecie zobaczyć w naszej galerii.

Ben Affleck i Jennifer Lopez zeszli się po 20 latach. Nie na długo

Ben Affleck i Jennifer Lopez mają długą i dość zawiłą historię miłosną. Para poznała się w 2002 roku na planie filmu "Gigli". Między nimi dość szybko zaiskrzyło, a ich związek niemalże natychmiast stał się wielką sensacją dla mediów. W listopadzie tego samego roku zakochani się zaręczyli. Do ślubu jednak nie doszło, bo w 2003 roku Ben Affleck i Jennifer Lopez podjęli decyzję o rozstaniu. Jako powód podawano wówczas medialną presję. Po dwóch dekadach w mediach gruchnęła informacja, że dawna miłość odżyła i para znów zaczęła się spotykać. Wielki powrót nastąpił w 2021 roku, a para wzięła nawet dwa śluby. Niestety, szczęście nie potrwało zbyt długo. W sierpniu 2024 roku na jaw wyszła informacja, że Jennifer Lopez złożyła papiery rozwodowe. W styczniu 2025 roku para sformalizowała rozstanie. Co myślicie? Jest szansa, że jeszcze będą razem? Dajcie znać w naszej sondzie.