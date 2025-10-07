Selena Gomez od kilku lat jest w związku z popularnym producentem muzycznym Benny'm Blanco. Para poznała się w czerwcu 2023 roku. Pod koniec ubiegłego roku media obiegła informacja o zaręczynach, a w sobotę 27 września bieżącego roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ceremonia cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mediów, a gwiazda chętnie relacjonowała całe wydarzenie w sieci. Choć od ślubu minęło już trochę czasu, to Gomez właśnie pokazała fanom kolejne nagranie. Różni się ono nieco od pozostałych, ponieważ teraz możemy zajrzeć za kulisy i zobaczyć przygotowania do uroczystości. W materiale pojawia się również cała w skowronkach Taylor Swift. O tym rozmawiały gwiazdy na chwilę przed ceremonią.

Selena Gomez na chwilę przed ślubem. To usłyszała od Taylor Swift

Nie jest tajemnicą, że Selena Gomez i Taylor Swift przyjaźnią się od lat. Nic więc dziwnego, że jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie towarzyszyła koleżance po fachu w tym wyjątkowym dniu. Na krótkim nagraniu opublikowanym na Instagramie możemy zobaczyć, jak Taylor Swift pokazuje Selenę Gomez przygotowującą się do wyjścia przed ołtarz. - Mówisz poważnie? Spójrz na nią, o mój Boże! - słychać zachwycającą się Swift. - Jestem taka szczęśliwa! W końcu wychodzę za mąż! - odpowiada wzruszona Gomez. Na tym jednak nie koniec. Pod postem pojawia się również krótki, lecz dosadny opis, w którym gwiazda dziękuje swojej przyjaciółce za obecność w jej życiu.

Na cześć showgirl… To błogosławieństwo, że mam cię u boku od prawie 20 lat! Kocham cię Taylor Swift zawsze i na zawsze

- czytamy. Materiał możecie zobaczyć w dolnej części artykułu.

Przypominamy, że na ślubie Selena Gomez miała na sobie aż trzy suknie, które zaprojektował Ralph Lauren. Taylor Swift na tę okazję wybrała natomiast złotą suknię z kwiatowymi detalami. Warto dodać, że gwiazda wygłosiła również specjalną mowę na ceremonii przyjaciółki. Jak podaje źródło Page Six, wokalistka mówiła o nieodzownym wsparciu w najtrudniejszych chwilach zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego. Przemówienie miało być tak poruszające, że Selena Gomez uroniła nawet kilka łez.

Taylor Swift niedługo też może wyjść za mąż. Selena Gomez się odwdzięczy?

Bez wątpienia obecność Taylor Swift była dla Seleny Gomez bardzo ważna. Wygląda na to, że gwiazda już niebawem będzie miała okazję odwdzięczyć się przyjaciółce. Taylor Swift 26 września 2025 roku, na dzień przed ślubem Seleny Gomez, przekazała na Instagramie radosną nowinę. Wokalistka opublikowała serię zdjęć, z których dowiedzieliśmy się, że zaręczyła się ze swoim partnerem Travisem Kelce, który jest gwiazdą futbolu amerykańskiego. "Wasza nauczycielka angielskiego i wasz nauczyciel WF-u biorą ślub" - napisała pod postem. Myślicie, że świeżo upieczona mężatka zrobi to samo dla przyjaciółki na jej uroczystości?