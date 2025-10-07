Polski aktor uciekł po wyroku za gwałt. Już wiadomo, gdzie może się ukrywać

Bartłomiej Morawski, aktor występujący w popularnych polskich serialac, takich jak "Na Wspólnej", "Barwy Szczęścia" i "Ojciec Mateusz", został skazany prawomocnym wyrokiem na pięć lat więzienia za gwałt na 16-latce. Mimo wyroku, który zapadł w czerwcu 2024 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, aktor nie stawił się do odbycia kary i od tego czasu ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz ujawniono, gdzie prawdopodobnie może przebywać mężczyzna.

Bartłomiej Morawski poszukiwany przez Interpol. Aktor może ukrywać się za granicą

W sprawie pojawiły się nowe informacje. Jak poinformowała rzeczniczka komendy wojewódzkiej policji w Opolu w rozmowie z "Faktem", Morawski opuścił już Polskę. - Na tym etapie nie ujawniamy szczegółów współpracy międzynarodowej - dodała rzeczniczka. Według doniesień "Newsweeka" jedna z internautek miała wskazać, że aktor może być w tureckiej części Cypru. Z kolei dziennikarze serwisu, powołując się na nieoficjalne źródła, twierdzą, że śledczy mają wiedzę o tym, że Morawski przemieszcza się między Niemcami, Turcją a Cyprem.

Dodatkową komplikacją może być fakt, że 58-letni Morawski ma również obywatelstwo kanadyjskie. Polska nie ma zawartej umowy ekstradycyjnej z Kanadą, co potencjalnie może utrudniać lub wręcz uniemożliwić jego sprowadzenie do kraju i osadzenie w zakładzie karnym.

Śledczy oskarżają Bartłomieja Morawskiego o 14 przestępstw na tle seksualnym

Wobec Morawskiego toczą się także inne poważne zarzuty - śledczy oskarżają go o łącznie 14 przestępstw na tle seksualnym, w tym aż dziewięć gwałtów. Cztery z nich dotyczą nieletnich dziewcząt poniżej 15. roku życia. Najmłodsza z ofiar miała zaledwie 14 lat, a najstarsza 17. To nie pierwsze, postępowanie karne wobec aktora. Już w 2020 roku został on skazany na niemal trzy lata więzienia również za gwałt, jednak wyrok nie był wtedy prawomocny. Kolejne dochodzenia i zarzuty sprawiły, że Morawski zdecydował się na ucieczkę z kraju. Europejski nakaz aresztowania został wystawiony w grudniu 2024 roku, a czerwona nota Interpolu dopiero we wrześniu 2025 roku.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.