Ryszard Rynkowski ma za sobą trudne doświadczenia. 18 września media obiegła informacja o śmierci jego żony Edyty, która miała 52 lata. "Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku" - przekazała "Super Expressowi" rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu. W czerwcu tego roku piosenkarz spowodował wypadek, miał być wówczas pod wpływem alkoholu. Kumulacja niełatwych sytuacji sprawiła, że postanowił odwołać zaplanowaną na jesień trasę koncertową.

Ryszard Rynkowski nie wystąpi jesienią. Wieści potwierdził jego menedżer

Wielu fanów z pewnością czekało na powrót piosenkarza na scenę - a miało to nastąpić już wkrótce. Pierwszy koncert w ramach jesiennej trasy był zaplanowany na 19 października i miał odbyć się w Warszawie. Później Rynkowski miał wystąpić we Włocławku, a także: Piotrkowie Trybunalskim, Radomiu, Kwidzyniu, Pile oraz Poznaniu. Już wiadomo, że muzyk odwołał trasę, a koncerty się nie odbędą. Przekazano również, kiedy można się spodziewać powrotu Rynkowskiego. - Wszystko przeniesione zostało na wiosnę - przekazał "Faktowi" menedżer wokalisty. Fanom piosenkarza przyjdzie poczekać do przynajmniej pierwszej połowy 2026 roku.

Ryszard Rynkowski ma problemy z prawem

14 czerwca br. Rynkowski miał spowodować wypadek drogowy pod wpływem alkoholu. Podobno w jego krwi było 1,6 promila alkoholu. 30 września piosenkarz usłyszał akt oskarżenia w tej sprawie. "Został oskarżony o czyn z artykułu 178a. Kodeks karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności" - przyznał w rozmowie z "Super Expressem" prok. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Z kolei Plejadzie prok. Ruta wyjawił kolejne informacje. "Opinia toksykologiczna, którą zlecił prokurator, została uzyskana. Badanie retrospektywne wykazało, iż w chwili zdarzenia kierujący samochodem pan Ryszard R. znajdował się w stanie nietrzeźwości" - ujawnił. Rynkowski może stracić prawo jazdy nawet na 15 lat. Do tego może dojść wpłata na rzecz funduszu penitencjarnego (od pięciu do 60 tysięcy złotych). Głos w tej sprawie zabrał jego prawnik.