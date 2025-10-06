W piątek 3 października świat obiegła smutna informacja o śmierci aktorki Kimberly Hebert Gregory. O odejściu gwiazdy poinformował jej mąż Chester Gregory. Zmarła w wieku 52 lat. Jak do tej pory, informacja o przyczynie zgonu nie została ujawniona i nie jest powszechnie znana.

Kimberly Hebert Gregory nie żyje. "Byłaś ucieleśnieniem blasku"

Tragiczną informację o śmierci Kimberly Hebert Gregory przekazał mąż aktorki. Mężczyzna opublikował poruszający post na Facebooku, w którym w pięknych słowach pożegnał zmarłą żonę. Kimberly Hebert Gregory nie podał jednak szczegółów dotyczących śmierci żony.

Kimberly Hebert Gregory. Byłaś ucieleśnieniem blasku, kobietą, której umysł rozświetlał każdy pokój, Której obecność niosła ze sobą ogień i wdzięk. Dałaś nam lekcje odwagi, artyzmu, odporności.

- czytamy. W komentarzach pod opublikowanym wpisem niemalże od razu pojawiły się kondolencje, a także wyrazy wsparcia dla bliskich aktorki. "Wielka strata", "Tak mi przykro", "Najszczersze wyrazy współczucia" - pisali. Warto dodać, że Kimberly Hebert Gregory pozostawiła po sobie jedynego syna.

Kimberly Hebert Gregory zasłynęła z "Gossip Girl" i nie tylko

Kimberly Hebert Gregory urodziła się w Houston i tam ukończyła The High School for Performing and Visual Arts. Co ciekawe, studiowała psychologię. Jej kariera aktorska rozpoczęła się na deskach teatru Chicago Theatre Company. Nie da się jednak ukryć, że Kimberly Hebert Gregory największą rozpoznawalność zdobyła w serialu "Wicedyrektorzy", dostępnym na platformie HBO. Można było ją zobaczyć w wielu popularnych serialach, takich jak m.in. "Grey’s Anatomy", "Dwóch i pół", "Prawo i porządek", "Barry", "The Act", "Dollface", "Zadzwoń do Saula" czy "Brooklyn Nine-Nine". Na dużym ekranie zadebiutowała w komedii "I Think I Love My Wife", gdzie partnerowali jej Kerry Washington i Chris Rock. Przez sporą aktywność zawodową Kimberly Hebert Gregory z pewnością zapisała się w pamięci widzów, ale także wśród ludzi z branży. CZYTAJ TEŻ: Ike Turner Jr. nie żyje. Syn Tiny Turner miał 67 lat.