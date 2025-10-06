Nikodem Rozbicki jest jednym z najbardziej utalentowanych aktorów młodego pokolenia. By rozwinąć swoje umiejętności, gwiazdor wyjechał swego czasu do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w warsztatach w szkole Strasberga w Nowym Jorku. Jak się okazało, Rozbicki nawiązał tam znajomość z jedną z córek Bruce'a Willisa. Podczas rozmowy przed kamerą w "Afryce Express", aktor ujawnił więcej szczegółów na temat ich relacji.

Nikodem Rozbicki opowiada o relacji ze Scout Willis. Wie, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w domu Bruce'a Willisa

Aktor opisał, że pierwsze spotkanie ze Scout było "dość ciekawe". - Poznaliśmy się na korytarzu. Chwilę później okazało się, że weszliśmy razem na wspólne zajęcia i tam zostaliśmy połączeni przez naszą panią profesor do pracy nad wspólną sceną - wyjaśnił w "Afryce Express" Rozbicki. Aktorka para prędko przypadła sobie do gustu. - Polubiliśmy się, a później spotkaliśmy się na castingu do filmu. Wygraliśmy ten casting i ten film zrobiliśmy - wyznał dalej polski gwiazdor.

Rozbicki opowiedział również o obecnej sytuacji w domu Willisów. Przypomnijmy, że w 2023 roku Bruce Willis został zdiagnozowany z postępującą demencją czołowo-skroniową. - A to, co dopadło Bruce'a, jest po prostu takie ciężkie. Człowiek, który był zawsze takim archetypem siły, męskości, sprawczości, nagle przez chorobę został unieruchomiony - skomentował polski aktor, wyjawiając, że wielkim wsparciem wykazuje się przy tym była żona chorego, Demi Moore. - Z drugiej strony to, jak Demi Moore opiekuje się nim, pomimo tego, że oni nie są razem od lat, to są to fajne rzeczy. Czasem piszemy sobie ze Scout. Chyba wszystko git u niej - dodał na koniec Rozbicki.

