Od 2 do 23 października trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Za nami więc dopiero kilka dni spektakularnego wydarzenia, ale za to już są wielkie emocje. Internauci chętnie komentują kolejne koncerty, które są emitowane na żywo m.in. na YouTube i w mediach społecznościowych TVP. Nie zawsze jednak tematem są wystąpienia utalentowanych muzyków. Czasem tematem staje się... zachowanie widowi.

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Widzowie oburzenie zachowaniem widowni podczas występu Polaka

5 października w Filharmonii Narodowej swój talent zaprezentował reprezentant Polski - Antoni Kłeczek. 19-latek zachwycał grą. Niestety, niektórzy nie mogli się na niej dostatecznie skupić. Widzowie, którzy słuchali wystąpienia przez internet, na kanale YouTube narzekali, że w trakcie koncertu pianisty polskiego pochodzenia ze Stanów Zjednoczonych było słychać dziwny hałas - jakby komuś z widowni upadło coś ciężkiego. Na tym nie koniec, bo wielu osobom przeszkadzało, że część publiczności zebrana w Filharmonii Narodowej... kaszle. Na youtubowym czacie dawali wyrazy swojego niezadowolenia.

"Publiczność jest irytująca. Chłopak pięknie gra i ciągle jakieś odgłosy albo kaszel", "Czy ktoś zrobi porządek z tymi kaszlakami?", "Bez żartów, od kaszlu sobie wziąć i po sprawie i nie zagłuszać muzyki", "Kaszlesz, zostań w domu", "W przerwie wszyscy kaszlą, jak w kolejce do lekarza" "Ta publiczność jest wyjątkowo niezdarna, a do tego chora. Dlatego lepiej oglądać i słuchać zdalnie", "Publiczność nieogarnięta - ciągle coś im spada, ktoś kaszle i chrząka. No ludzie, trochę szacunku dla sztuki, na miłość boską" - pisali oburzeni. Inni z kolei ironizowali: "Kocham ten moment, gdy w przerwie cała sala kaszle" - czytamy. Niektórzy mieli zaskakujące pomysły: "Konferansjerzy powinni upominać kaszlących, że to bardzo niekulturalne i rozprasza uczestników konkursu oraz słuchaczy" - mogliśmy przeczytać.

Część internautów miała jednak więcej wyrozumiałości i podkreślała, że nikt celowo nie zagłusza występu, a koncerty nadawane na żywo rządzą się swoimi prawami. Ponadto zauważyli, że kasłanie nasila się podczas przerw między kolejnymi utworami, a nie w trakcie ich wykonywania. "Lepiej kaszleć podczas krótkiej przerwy między utworami niż podczas utworu. "Normalna sprawa, jesteśmy tylko ludzi", "Jak wam przeszkadza kasłanie, to włączcie sobie płytę! To koncert na żywo!" - grzmieli.

Kim jest Antoni Kłeczek?

Antoni Kłeczek to amerykańsko-polski pianista, który urodził się w 2006 roku w Viennie (USA, Wirginia). Naukę gry na fortepianie rozpoczął, mając pięć lat. Uczył się grać w prywatnej Szkole Muzycznej Levine, a następnie został stypendystą Chopin Foundation of the United States. Obecnie jest studentem I roku studiów licencjackich z klasy prof. dr h.c. Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Ma na koncie wiele nagród, w tym m.in. I nagrodę na XIX Konkursie Chopinowskim w Hanowerze. Zdobył też II nagrodę na 68. Konkursie Chopinowskim Fundacji Kościuszkowskiej w Waszyngtonie. Współpracował zarówno z orkiestrami w Polsce (Sinfonia Iuventus, Filharmonia Narodowa), jak i za granicą (Filharmonia Narodowa w Waszyngtonie).