Narożna w prześwitującej kreacji w "Tańcu z gwiazdami". Stępień wyeksponowała nogi

Magdalena Narożna brała udział w 16. sezonie "Tańca z gwiazdami", gdzie tańczyła z Piotrem Musiałkowskim. Teraz powraca pokibicować znajomym i przy okazji pokazała się w drapieżnej kreacji na ściance. Obok niej zauważyliśmy elegancką Magdalenę Stępień, Natsu oraz Hannę Turnau. Tylko spójrzcie na ich kreacje. Jak zwykle sławy dbają dress code na widowni Polsatu.

Magdalena Narożna odważnie, a Stępień skromnie z klasą. Natsu i Hanna Turnau wieczorowo

Na polsatowej ściance standardowo zebrał się tłum gwiazd. Zacznijmy od Magdaleny Narożnej, która postawiła na zmysłową i drapieżną kreację z koronkowym dołem w roli głównej. Wokalistka lubi szaleć z kreacjami, co jest oczywiście następstwem estradowego stylu życia. Magdalena Stępień również postawiła na czerń w krótkiej wersji, dzięki czemu pokazała smukłe nogi. Uzupełniła stylizację szpilkami z kokardką. Natsu także pokazała się w czerni, ale za to w wydaniu maxi. Do kreacji dopasowała minimalistyczne, złote dodatki. Z kolei Hanna Turnau wyróżniła się intensywną czerwienią prawie do samej ziemi. Jej luźna sukienka została zestawiona ze srebrnymi sandałkami na obcasie i połyskującą torebką.

Agnieszka Kaczorowska podbija kolejny sezon "TzG". Qczaj musiał zareagować

O parze numer siedem dyskutuje cały kraj - Kaczorowska i Rogacewicz budzą ogromne zainteresowanie widzów. Fani nie tylko wpatrują się w sam taniec, ale i w to, jak rozwija się uczucie między gwiazdami. Qczaj został ostatnio zapytany o poczynania tej pary i przy okazji zdecydował się na wyznanie prawdy o dawnym konflikcie z tancerką. Wiemy, że między trenerem a Kaczorowską nie było kolorowo. - Miałem tego nie mówić publicznie... Przeprosiłem Agnieszkę Kaczorowską, napisałem do niej wiadomość. Wybaczyła, napisała "wybaczam ci" (...). Ona jest fenomenalną tancerką, profesjonalistką w tym, co robi. To trafiło na taki moment wtedy... Napisałem jej: "przepraszam, że byłaś obiektem drwin". To nie jestem ja, to nie byłem ja. Ja nie drwię - wyznał trener w "Świecie Gwiazd". W ostatnim czasie nie brakuje szczerych wyznań z jego strony.