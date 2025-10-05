Tina Turner doczekała się czwórki dzieci - dwóch biologicznych synów Ronniego i Craiga oraz dwóch adoptowanych - Michaela i Ike'a Turnera Juniora. Zagraniczne media przekazały wieści o śmierci ostatniego z wymienionych. O odejściu Ike'a Turnera Jr. poinformowała siostrzenica Tiny, Jacqueline Bullock. Wyznała, że Ike zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi.
Ike Turner Junior był synem Ike'a Seniora i Lorraine Taylor, ale został adoptowany przez Tinę Turner, która związana była z jego ojcem. "Tina wychowywała mnie od drugiego roku życia. To jedyna matka, jaką znam" - przekazał Ike Jr. w wywiadzie dla "Daily Mail", zanzaczając jednak, że "wychowywały go gospodynie domowe, ponieważ rodzice byli nieobecni przez 11 miesięcy w roku". Po tym jak rodzice Ike Jr. się rozwiedli, pracował on dla Tiny jako inżynier dźwięku, lecz ta współpraca nie trwała długo. W 2018 roku przyznał, że nie rozmawiał z matką od wielu lat.
Jacqueline Bullock w oświadczeniu dla TMZ poinformowała o odejściu syna Tiny Turner. Z informacji, które ujawnił portal wynika, że Ike Turner Junior zmarł na niewydolność nerek. Jego stan zdrowia cały czas się pogarszał. Syn piosenkarki miał poważne problemy z sercem, a we wrześniu przeszedł udar mózgu. "Junior był dla mnie kimś więcej niż kuzynem, a raczej bratem, ponieważ dorastaliśmy razem w tym samym, słynnym domu" - dodała Bullock w oświadczeniu dla mediów. "My, jako rodzina, doceniamy ogrom kondolencji i prosimy o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie" - podsumowała siostrzenica Tiny Turner.
W oświadczeniu dla mediów Jacqueline Bullock wspominała kuzyna. "Jako syn Tiny i Ike'a Turnerów, od najmłodszych lat wykazywał się niezwykłym talentem, ponieważ nie było instrumentu, na którym nie chciałby grać. Chociaż początkowo preferował perkusję, moja ciotka i jego matka, Tina Turner, nalegały, aby po każdej próbie rozkładał swój zestaw perkusyjny. To sprawiło, że zaczął preferować instrumenty klawiszowe. Ostatecznie Junior pomagał w prowadzeniu Bolic Sound Studios, studia nagraniowego założonego przez jego ojca, Ike'a Turnera" - wspominała siostrzenica wokalistki. "Mimo że borykał się z tymi samymi wyzwaniami, co wielu z nas, stał się rozchwytywanym inżynierem dźwięku, muzykiem i laureatem nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Bluesowy w 2007 roku za album swojego ojca 'Risin' With The Blues'" - wspominała Bullock.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!