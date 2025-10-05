Viki Gabor jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Przypomnijmy, że została ona finalistką drugiej edycji "The Voice Kids" oraz zwyciężczynią 17. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. W ciągu swojej kariery Gabor nie kryła jednak, że przyszło jej się mierzyć z ogromnym hejtem. W najnowszym wywiadzie dla 4fun.tv piosenkarka także poruszyła ten temat.

Viki Gabor odpowiada hejterom. "Dla mnie to jest chore"

Na przestrzeni lat Gabor wytykano jej sceniczny styl, za mocny makijaż czy też rzekome zabieg medycyny estetycznej. 18-latka wielokrotnie odpowiadała na hejt i stawiała mu czoła. Stało się tak również w przypadku niedawnego wywiadu wokalistki dla 4fun.tv. - Myślę, że każdy powinien po prostu pilnować swojej d**y, no i to powinno być normalne, bo tak naprawdę, wiesz, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje marzenia do spełnienia - stwierdziła w rozmowie z dziennikarzem Gabor. Gwiazda ujawniła, że jeszcze, gdy był nastolatką wiele słów krytyki dotyczyło m.in. jej ust, z którymi nigdy nic nie robiła.

- Pilnujmy siebie, no co ja będę oceniać kogoś przez to, jak ktoś się ubrał, czy... no nie wiem, ja obrywam za to, że mam duże usta. No co ja mam sobie zmienić w tych ustach, bo ja nie rozumiem. I oni w wieku, ja miałam 15-16 lat, pisali, że sobie powiększyłam usta. Dla mnie to jest chore - skomentowała wokalistka.

Viki Gabor rozmawiała na temat hejtu także z redakcją Plotka. Życzyła komentującym "dużo szczęścia"

W sierpniu 2025 roku temat hejtu został również poruszony w wywiadzie Gabor dla Plotka. Piosenkarka skomentowała wtedy, że nie rozumie ona osób, które bezpodstawnie oceniają jej wizerunek w sieci. - Można tyle fajnych rzeczy robić, a jednak te osoby wolą siedzieć i pisać takie komentarze, więc ja im wszystkim wysyłam bardzo dużo szczęścia, radości, bo mam wrażenie, że te osoby są takie zagubione trochę. No i hejtowanie kogoś w taki sposób, nawet nie wypowiadam się teraz o sobie, ale po prostu hejtowanie ogólnie jest tak niepotrzebne - wyznała młoda gwiazda. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Cały czas czepiają się Viki Gabor za usta i rzęsy. Zdumiewające, co odpowiedziała hejterom".