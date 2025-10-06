Lara Gessler na co dzień zajmuje się gastronomią - a przede wszystkim cukiernictwem, choć na początku studiowała socjologię. Córka znanej restauratorki ukończyła renomowaną szkołę cukierniczą w Londynie, a także zgłębiała tajniki tej dziedziny w Nowym Jorku. Dziś ma na koncie dwie książki kulinarne. Jest współwłaścicielką restauracji "U Fukiera" oraz cukierni "Słodki słony". Wszyscy znamy ją jako Larę, ale to nie jest imię, które otrzymała po narodzinach.

REKLAMA

Zobacz wideo Gessler musiała stanąć w obronie córki. "Grosza ode mnie nie wzięła"

Lara Gessler zmieniła imię. Wspomniała o polskich urzędach

Lara jest córką Magdy i Piotra Gesslerów. Po narodzinach otrzymała imiona Aleksandra Lara. Celebrytka nigdy nie posługiwała się jednak pierwszym imieniem. W końcu postanowiła zająć się tym od formalnej strony i zdecydowała się na zmianę imienia. - Jest to niemalże jedno kliknięcie, jeden podpis. Moje imię, które zostało mi nadane pierwotnie, nigdy nie funkcjonowało, więc dla mnie to było bardzo techniczne. Mówiąc szczerze, to było na tyle nieistotne, że nawet ja nie miałam pomysłu, żeby to zmieniać - mówiła Lara w rozmowie z Plejadą. Impulsem do zmiany był fakt, że po ślubie musiała zmienić dokumenty. - Przy fakcie, że i tak musiałam zmienić dokumenty po ślubie, to mój mąż mówi: "Wiesz, że możesz zamienić sobie te imiona?". Ja mówię: "Naprawdę? Zróbmy to, więc przy okazji". No i to zrobiliśmy. Mam naprawdę coraz lepsze opinie na temat naszych urzędów - przyznała Gessler.

Magda Gessler porównała Larę do swojej mamy. Internauci się z nią nie zgodzili

Magda Gessler nie ukrywa, że rodzina jest dla niej niezwykle ważna. Często dzieli się kadrami z najbliższymi w sieci. Tym razem postanowiła porównać zdjęcie swojej mamy ze zdjęciem córki. "Mało nie zemdlałam... Po raz pierwszy zobaczyłam tak ogromne podobieństwo mojej córki do mojej ukochanej mamy... Siła kobiet... Geny są niesamowite" - napisała poruszona restauratorka. Internauci nie podzielali jednak entuzjazmu Gessler. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy i nie wszyscy zgodzili się z opinią gwiazdy. Część fanów uznała, że Lara bardziej od babci przypomina swojego ojca Piotra Gesslera. "To pani jest bardziej podobna do mamy, Lara to cały tata", "Nie widzę podobieństwa. Myślałam, że to zdjęcie pani" - pisali.