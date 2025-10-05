Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiła się w niedzielnym wydaniu "Dzień dobry TVN". Gwiazda miała przybyć do studia z mężem Adrianem, jednak z powodu kolejnej operacji, którą przeszedł - żona przyszła samotnie. Anita opowiedziała w śniadaniówce, że m.in. postanowili z mężem założyć zbiórkę, gdyż powoli kończą im się środki finansowe na leczenie. Podczas jej rozmowy z prowadzącymi nie brakowało emocji.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogła liczyć na wsparcie prowadzących. Do takich scen doszło w "Dzień dobry TVN"

- Bez państwa nie damy sobie rady. Dlatego bardzo prosimy o każde udostępnienie. Dziękujemy za każde dobre słowo i za każdą wpłatę i wierzymy w to, że razem uda nam się napisać dobry koniec tej historii, które rodziła się na państwa oczach - zaapelowała do widzów śniadaniówki Anita, nie kryjąc emocji. Była uczestniczka show wyjawiła, że aby Adrian rozpoczął nową terapię, potrzebują oni na start 240 tys. złotych, a następnie co miesiąc aż 120 tys. złotych. Rodzina nie jest niestety w stanie udźwignąć takich kosztów. Z tego też powodu założyli wspominaną zbiórkę.

Gdy na ekranach widzów "Dzień dobry TVN" pojawił się kod QR, który przenosił do strony, na której można wpłacić pieniądze, poruszona całą sytuacją prowadząca wydanie Małgorzata Tomaszewska wstała z kanapy i podeszła do Anity. Prezenterka przytuliła na wizji Szydłowską, starając się dodać jej otuchy.

Internauci trzymają kciuki za Anitę i Adriana. Docenili także gest Małgorzaty Tomaszewskiej

W mediach społecznościowych "Dzień dobry TVN" zaroiło się od pozytywnych komentarzy użytkowników, którzy również chcą dobry słowem wesprzeć Anitę i Adriana. "Dużo sił dla was i zdrówka trzymamy kciuki musi być dobrze", "Bardzo wzruszający wywiad, dużo zdrowia i siły, trzymam kciuki za zbiórkę", "Będzie dobrze... Musi..." - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Internauci docenili przy tym też gest Tomaszewskiej. "Brawo dla pani prowadzącej za wsparcie Anity w tej rozmowie. Dobrze wyczuła, jak trudno prosi się o pomoc i przejęła inicjatywę", "Cudowne podejście prowadzącej" - pisali także widzowie.