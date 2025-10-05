3 października rozpoczął się w Warszawie XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, czyli jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń na świecie. Polskę w tym roku reprezentuje 13 uczestników, w tym m.in. bracia Andrzej i Krzysztof Wiercińscy, którzy wystąpili podczas pierwszego etapu konkursu. Młodszy z braci, Krzysztof, podczas swojego występu mógł liczyć na wsparcie żony.

Krzysztof Wierciński zachwycił podczas Konkursu Chopinowskiego. Żona wspierała go modlitwą

Krzysztof Wierciński jest 22-letnim studentem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie kształci się w klasie fortepianu. Jest także laureatem licznych konkursów pianistycznych. Podczas występu na Koncercie Chopinowskim mógł liczyć na wsparcie swojej żony Marty Gębskiej-Wiercińskiej, która jest skrzypaczką. Po tym, jak zaprezentował się na scenie, Wierciński padł w jej objęcia, co zostało uchwycone przez fotografów, a żona pianisty podzieliła się kadrem na Instagramie.

W sekcji komentarzy internauci od razu podkreślili, że zwrócili uwagę na różaniec, który skrzypaczka trzymała w dłoniach. "To pierwsze zdjęcie, gdzie trzymasz różaniec w ręku, niezwykle mnie poruszyło. Piękny sposób wsparcia!", "Piękni ludzie, nie wstydzą się wiary i miłości. Jak to ludzi dziwi, że ktoś może publicznie się modlić", "Oglądałam transmisję i było cudownie!! Wielkie gratulacje!" - czytamy.

Żona Krzysztofa Wiercińskiego wprost mówi o wierze

Swoimi emocjami Marta Gębska-Wiercińska podzieliła się także w opisie fotografii. Podkreśliła, że jest niesamowicie dumna, bo razem ze swoim partnerem czekała na ten dzień już od wielu miesięcy. "Obserwować, jak pięknie rozwija się najbliższa ci osoba, móc wspierać ją na każdym kroku i być obok w tym najważniejszym momencie to zaszczyt" - czytamy we wpisie. Widać, że dla pary bardzo ważna jest wiara, co podkreślono także w tej publikacji. "Za tym wszystkim, co osiągnął w ciągu ostatnich miesięcy, stoi cały zastęp ziemskich i niebieskich aniołów" - napisała skrzypaczka.

W dalszej części publikacji żona pianisty przyznała, że występ ukochanego był dla niej niezwykle stresujący. "Choć wiele razy sama stawałam na scenie, to nigdy nie stresowałam się tak, jak będąc dziś na backstage’u, ale też nigdy nie byłam tak dumna, jak z mojego męża, który poruszył świat swoją wrażliwością w 1. etapie XIX Konkursu Chopinowskiego" - podkreśliła.