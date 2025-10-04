Sylwia Peretti dołączyła do grona gwiazd, które upamiętniły Jacka Wójcika - gwiazdora popularnych "Królowych życia". Przypomnijmy, że 1 października informację o nagłej śmierci mężczyzny przekazała jego przyjaciółka Dagmara Kaźmierska. W sobotę 4 października w Kłodzku odbył się pogrzeb Wójcika. Peretti opublikowała w związku z tym wzruszający wpis.

Sylwia Peretti wspomina Jacka Wójcika. "Wiem, że teraz będzie rozweselał całe niebo"

"Rozmawialiśmy tylko raz, czy dwa razy przez telefon i wymieniliśmy życzenia w wiadomościach. To był krótki kontakt, ale zapadł mi w pamięci. Zadzwonił po tym, jak zrezygnowałam z 'Królowych życia' - opieprzył mnie wtedy po swojemu, szczerze i bez owijania. I choć minęło tyle czasu, wciąż słyszę jego głos" - napisała we wpisie na InstaStories Peretti w dniu pogrzebu Wójcika, publikując przy tym czarno-białą fotografię zmarłego.

"Jacek miał w sobie luz, szczerość i ten błysk, którego się nie zapomina. Rozśmieszał wielu ludzi swoim specyficznym poczuciem humoru i potrafił wnieść lekkość tam, gdzie było ciężko. Tak bardzo kochał życie. Wiem, że teraz będzie rozweselał całe niebo tak jak robił to tutaj na ziemi" - kontynuowała gwiazda, opisując kolegę z "Królowych życia".

Sylwia Peretti żegna zmarłego kolegę. We wpisie wspomniała też o swoim synu

"Pożegnanie człowieka to dla mnie coś więcej niż ostatni gest. To chwila, w której dotyka się duszy - gdzie łzy mieszają się z wdzięcznością, a cisza mówi więcej niż tysiąc słów. To nie czas na kamery i przepychanki. To moment, w którym świat powinien się zatrzymać, by pomyśleć nie o tym, kto był na pogrzebie i jak wyglądał, ale o tym, kogo żegnamy - i jak wiele dobra w sobie nosił" - dopisała dalej Peretti, dzieląc się ważną refleksją. Na koniec zwróciła się też bezpośrednio do zmarłego, prosząc go o jedną rzecz. "Jacku... Przytul tam mocno Patryka ode mnie, zanim ja to zrobię" - napisała na koniec gwiazda. Przypomnijmy, że syn celebrytki zginął w wypadku samochodowym w lipcu 2023 roku. Patryk Peretti miał wtedy 24 lata.