Anna Lewandowska nie tylko interesuje się sportem i zdrowym odżywianiem, ale i modą. Korzysta z polskich i światowych marek, które prezentuje na Instagramie. Na co dzień widzimy ją w sportowym wydaniu, ale tym razem Lewa pokazała się w bardzo kobiecej odsłonie, rodem z czerwonego dywanu. Od jej lawendowej kreacji nie można oderwać wzroku.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewa i jej cenna rada dla młodych. Posłuchajcie jej apelu

Anna Lewandowska jak modelka. Co za sylwetka!

Efekty ciężkiej pracy Lewej na siłowni widać nawet przy takiej stylizacji. Lewandowska postawiła na długą, lawendową suknię na krótki rękaw z marszczeniem, która podkreśliła jej sylwetkę i słynny "kaloryfer". Do tego czarne sandałki na szpilce, jasna kopertówka oraz złota biżuteria. Włosy Lewandowskiej zostały klasycznie pofalowane. Kreacja Lewej Blaire Midi Dress pochodzi z kolekcji Victorii Beckham i kosztuje 790 euro. Widzimy, że cały look przypadł do gustu użytkownikom Instagrama. Zachwytów nie brakuje. "Ślicznie", "Piękna sukienka i ten kolor", "Bogini", "Olśniewasz", "Zjawiskowa" - czytamy zachwyty w komentarzach. Co sądzicie?

Anna Lewandowska korzysta z wiedzy znanej stylistki. Jak ocenia współpracę z Lewą?

Trenerka ubiera się zgodnie z najnowszymi trendami, o których informują ją osoby ze świata mody. Jedną z nich jest Karla Gruszecka, która ma doświadczenie w ubieraniu największych nazwisk show-biznesu. Sam jej Instagram jest przepełniony niebanalnymi połączeniami i kreacjami sław z okładek. Co ciekawe, Gruszecka zna się także na modzie męskiej, dlatego ubiera nie tylko Lewą, ale i Roberta Lewandowskiego. Przy okazji rozmowy ze Światem Gwiazd, stylistka wypowiedziała się na temat współpracy z Lewandowskimi, których ubiera od kilku dobrych lat. "Myślę, że Ania z Robertem są najlepszą polską wizytówką na świecie. Pracuje się z nimi doskonale. Nigdy nie narzekam na brak wrażeń, ale uważam, że jest to współpraca na poziomie światowym" - przekazała Gruszecka. "Są naprawę rodzinni, świetni. Tak naprawdę można powiedzieć, że się mocno kolegujemy. To już nie jest dla mnie praca, tylko czysta przyjemność" - uzupełniła.