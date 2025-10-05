Tomasz Schuchardt szczerze o atakach paniki. "Myślałem, że umieram"

Tomasz Schuchardt ma za sobą udane lata, jeśli chodzi o karierę. Aktor zagrał w takich produkcjach jak: "Doppelgänger. Sobowtór", "Wielka woda" czy "Krucjata". Już niedługo zobaczymy go w filmie Wojciecha Smarzowskiego "Dom Zły", a także w roli Stanisława Wokulskiego w Netfliksowej "Lalce". Schuchardt wciela się w postaci, które wymagają od niego wiele. Okazuje się, że aktor przed laty zmagał się z problemami psychicznymi.

Tomasz Schuchardt miał atak paniki. Zdecydował się na pomoc specjalisty

Aktor w wywiadzie dla weekend.gazeta.pl przyznał, że przed laty zaczął interesować się zdrowiem psychicznym, dzięki czemu odkrył w sobie męskość. Wszystko zaczęło się po tym, jak doświadczył ataku paniki. - To oczywiście jest proces, ale myślę, że kilka lat temu rzeczywiście dojrzałem. Do tego, żeby się skonfrontować ze sobą, zostałem w zasadzie zmuszony, kiedy zacząłem doświadczać ataków paniki. Pamiętam, że pierwszy z nich przydarzył mi się wieczorem, w domu. Myślałem, że umieram. Porobiłem różne badania i okazało się, że ciało mam zdrowe. To bezpieczniki w psychice mi wywaliły - wyznał.

Schuchardt zdecydował się na terapię, która trwała kilka lat. - Trafiłem do pani psycholog i przez parę lat chodziłem na terapię. Wtedy skonfrontowałem się z kłamstwami na własny temat, które sobie opowiadałem. Zrozumiałem, że wszystko, co robię, ma swoje konsekwencje. A byłem już przecież ojcem, urodziła nam się córka, Tosia - mówił w rozmowie z serwisem. - Uświadomiłem sobie, że w życiu dotychczas najważniejsza była dla mnie praca i zabawa, a dopiero później rodzina i ja sam. Nie chciałem tak. Zacząłem rozumieć, że w byciu facetem najważniejsza jest dla mnie odpowiedzialność. To jest właśnie męskość - skwitował.

Żona Tomasza Schuchardta szczerze o ich małżeństwie. Nie ukrywa, że bywają trudne momenty

Ukochana Schuchardta, Kamila Kuboth-Schuchardt, również jest aktorką. Małżonkowie niegdyś udzielili wspólnego wywiadu magazynowi "Pani". - Cieszę się, że mam u boku mężczyznę, który myśli podobnie jak ja. Jeśli podjęliśmy decyzję o wspólnym życiu, to bierzemy za nią pełną odpowiedzialność. Uważamy, że w miłości "my" powinno być przed "ja". Otwartość wobec drugiej osoby, pewność, że jej system wartości ułożony jest w ten sam sposób, daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa. I nie uważam, że takie podejście do związku zniewala - opowiadała Kuboth-Schuchardt. Aktorka nie ukrywała, że wraz z mężem miewają gorsze momenty. - Zostawiamy sobie sporo wolności. Jasne, że zdarzają się nieporozumienia: nasze dyskusje trwają nieraz godzinami. Tomek jest wrażliwy, ale silny. Ja emocjonalna, ale też uparta. Na szczęście oboje jesteśmy wytrwali - przyznała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.