Tomasz Kammel przez wiele lat związany był z TVP. W telewizji publicznej pracował jeszcze od lat 90. i prowadził flagowe program stacji takie jak m.in. "Randka w ciemno", "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland". W TVP pracował także za czasów Jacka Kurskiego. Wielokrotnie zarzucano prezenterowi, że jest twarzą reżimowej telewizji i nigdy nie odniósł się do kwestii propagandy, jaka głoszona była na antenie. Nic więc dziwnego, że kiedy na Woronicza zmieniła się władza, Kammel musiał pożegnać się ze swoim stanowiskiem. Po głośnym rozstaniu znalazł pracę u Krzysztofa Stanowskiego na "Kanale Zero", gdzie nie unika krytycznej refleksji na temat swojej dawnej kariery. W jednym z ostatnich odcinków wspomniał o Monice Olejnik, którą miał okazję poznać przed laty. Jej komentarz na temat jego ubioru zapadł w pamięci Kammela na długie lata.

Tomasz Kammel wspomina spotkanie z Moniką Olejnik. Tak się do niego zwróciła

Tomasz Kammel od 2024 roku jest częścią zespołu "Kanału Zero". W jednym z ostatnich programów wspomniał o wynikach konkursu na "największego propagandystę XXI", czyli plebiscytu ogłoszonego przez Krzysztofa Stanowskiego. Wśród nominowanych pojawili się m.in. Tomasz Lis, Monika Olejnik, Danuta Holecka, Samuel Pereira, Michał Rachoń, Miłosz Kłeczek, Dorota Wysocka-Schnepf, Justyna Dobrosz-Oracz, Marek Czyż, Bracia Karnowscy i Wojciech Czuchnowski. Kammel przy okazji wymieniania Moniki Olejnik postanowił podzielić się anegdotą sprzed lat. Wspomniał czasy, kiedy był młodym prezenterem i zjawił się w garderobie, aby poprawiono mu sceniczny makijaż. W jednym z foteli siedziała dziennikarka, która zmierzyła Kammela wzrokiem i krytycznie wypowiedziała się na temat jego modowych wyborów.

Monika siedzi, patrzy na mnie: "co za wieśniacki krawat". Ani się znamy, ani jesteśmy kolegami takimi, że, poza tym, że mówię grzecznie dzień dobry, żeby mnie tam oceniać i pamiętam, że wiedziałem wtedy, że na tę zawodniczkę trzeba uważać

- wyjawił Kammel.

Tomasz Kammel o sukcesie Moniki Olejnik: konsekwencja bycia ostrym zawodnikiem

W dalszej części wypowiedzi Tomasz Kammel podkreślił, że tak brutalna szczerość wypowiedzi jest związana z "genem harpagana", który dziennikarka ma w sobie. Zauważył też, że najprawdopodobniej właśnie temu zawdzięcza swój sukces w branży. "To jest pewna konsekwencja bycia tym ostrym zawodnikiem, którym Monika zawsze była i pewnie jest" - podsumował.