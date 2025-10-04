Dominika Serowska i Marcin Hakiel są zaręczeni od lutego 2024 roku. W grudniu tego samego roku powitali na świecie pierwsze wspólną pociechę - syna Romea. Para nie unika mediów, a niedługo zobaczymy odcinek programu "Orzeł czy reszka" z ich udziałem. W sieci udostępniono przedpremierowy fragment, na którym zakochani rozprawiają o drugim dziecku. Tancerz postanowił przy okazji wbić szpilę Katarzynie Cichopek.

REKLAMA

Zobacz wideo Po tej plotce ukochana Hakiela złapała się za głowę

Marcin Hakiel i Dominika Serowska zdecydują się na drugie dziecko?

Na Instagramie telewizji TTV zobaczyliśmy fragment rozmowy Hakiela i Serowskiej, który pojawi się w programie "Orzeł czy reszka". Poruszyli tam temat drugiego dziecka. - Fajnie byłoby mieć jeszcze małą Olimpię, na przykład Olimpię? - stwierdziła narzeczona tancerza. - Olimpię? - dopytał celebryta. - No, ale myślę, że jeszcze trochę dajmy sobie czasu. W sensie, ja potrzebuję jeszcze dojść do siebie - uznała Serowska. - Może wiesz, wrócimy stąd plus jeden? Kto wie? - dopytywał z uśmiechem Hakiel. - A dasz mi jeszcze trochę pożyć? Czy moje życie już się skończyło? No dobrze, trochę potrzebuję przestrzeni - dodała Serowska, rozprawiając o aucie, w którym siedzieli. W tym momencie Hakiel postanowił wbić szpilę swojej byłej żonie. - Jedna mnie prosiła o więcej wolności i... Jak się skończyło, wszyscy wiedzą - powiedział roześmiany tancerz.

Marcin Hakiel wyjawił, czy sprawdza dzieciom telefony

Romeo jest trzecim dzieckiem Marcina Hakiela. Wraz z Katarzyną Cichopek tancerz doczekał się także syna i córki. Podczas wizyty w "Pytanie na śniadanie" celebryta wyjawił, czy decyduje się na kontrolowanie pociech. Sprawdza ich telefony? - My byśmy nie chcieli, żeby ktoś nam wchodził w nasze życie - stwierdził Hakiel. - Moja Hela ma niecałe 12 lat, tak z pół roku temu zmieniła sobie PIN do telefonu. Powiedziała mi o tym po prostu, że ma tam rozmowy z koleżankami. Powiedziałem, że okej, ale jak będę chciał coś zobaczyć, to wtedy mi pokaże. Tak się umówiliśmy - wyjaśnił. Podkreślił, że ważne, by mieć codzienny kontakt z dzieckiem. - W iem, że jak był u nich chłopiec nowy, to był trochę wykluczony. Hela mi sama powiedziała. Jak ja byłem w podstawówce, to nie było telefonów - powiedział tancerz. - Wychodzę z takiego założenia, że ona ma prawo do tej komunikacji. Poza tym jest coraz starsza, więc wychodzę z założenia, że będzie chciała mieć jakieś konwersacje damsko-męskie, czy coś - podsumował.