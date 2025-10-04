1 października media obiegła informacja o śmierci Jacka Wójcika z programu "Królowe życia". O śmierci uczestnika powiadomiła Dagmara Kaźmierska. "Kochani. Dziś odszedł Dżejk. Nie będzie was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję" - napisała w poście. 4 października odbył się pogrzeb Jacka Wójcika. Ceremonia odbyła się o godzinie 10 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. Podczas uroczystości, na której zgromadzili się przyjaciele, bliscy oraz mieszkańcy miasta, padły bardzo wzruszające słowa.

Ostatnie pożegnanie Jacka Wójcika. "Wędrowca, który przyszedł najwspanialszą podróż"

Jak można było dostrzec na zdjęciach opublikowanych przez "Super Express" w kaplicy, gdzie odbyło się ostatnie pożegnanie Jacka Wójcika, ustawiono białą urnę, drewniany krzyż oraz jego zdjęcie. Nie zabrakło także wieńców od przyjaciół i fanów celebryty. Więcej przeczytasz tutaj. Jak podaje "Fakt", ceremonia odbyła się w obrządku świeckim, więc nie uczestniczył w niej ksiądz. Uroczystość poprowadziła mistrzyni ceremonii, która wygłosiła poruszającą przemowę.

- Każde życie nawet to, które wydaje się dla jednych samotne, dla drugich pozbawione sensu, dla jeszcze innych nudne i zbyt na pokaz, ma swoją wartość - cytuje jej słowa "Fakt". W dalszej części przemowy mistrzyni ceremonii podkreśliła, że "Jacek sam tworzył mapę własnego świata", porównała go do wędrowca, który z odwagą w sercu przemierzył wiele dróg. - Zaczynał z kimś wędrówkę i po 100 metrach kroczył sam, w innym kierunku. Decydował sam. Każda droga prowadziła do nowych rozwidleń. Czasem musiał się wracać, bo doszedł do ślepej uliczki. Czasami siadał do ławki, by odpocząć i nabrać sił do kolejnej wędrówki - mówiła.

Edzia z "Królowych życia" pożegnała się z Jackiem Wójcikiem. "Wracaj..."

Po śmierci Jacka Wójcika w sieci pojawiły się liczne kondolencje. Głos zabrała m.in. Edyta Nowak-Nawara, czyli dobrze znana widzom stacji TTV Edzia. W pełnym emocji wpisie w mediach społecznościowych pożegnała się z przyjacielem. "Jak mogłeś mnie zostawić, tyle marzeń, nowe oferty i to granie wspólne spełniło ci się. Dlaczego, powiedz mi? Wracaj. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę uwierzyć. Kochany, zawsze w mym sercu" - napisała