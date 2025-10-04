Budda zatrzymany w USA. Polskie służby chcą ekstradycji youtubera

W 2024 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej na polecenie prokuratury zatrzymali dziesięć osób powiązanych z organizacją nielegalnych gier hazardowych. Postawiono im zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednym z zatrzymanych był youtuber Budda. W grudniu 2024 roku opuścił areszt po wpłaceniu dwóch milionów złotych kaucji i zdecydował się wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Wyjazd za granicę osoby, która nadal objęta jest postępowaniem karnym, był możliwy dzięki temu, że sąd nie zakazał mu opuszczania kraju. Jak się okazuje, Budda został w USA zatrzymany.

Budda zatrzymany w USA. Właśnie opuścił areszt

Budda po raz kolejny trafił do aresztu, tym razem w stanie Tennessee w USA. Jak poinformował portal kr24.pl, Budda został zatrzymany przez amerykańską policję za nieprzepisową jazdę. Amerykański urząd ds. imigracji i celników (ICE) miał wystosować przeciwko niemu zarzut naruszenia warunków pobytu. Ostatecznie Budda opuścił areszt po wpłaceniu tysiąca dolarów w kaucji, którą ustanowił sąd w Nashville i przebywa obecnie na wolności. Jak się jednak okazuje, do akcji wkroczył polski konsulat.

Konsulat monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z władzami amerykańskimi. Kwestia ekstradycji Buddy została przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości

- przekazał portalowi konsul.

Ekstradycja Buddy. Sprawa może się rozciągnąć w czasie

W Polsce nadal trwa śledztwo, które prowadzone jest przez zachodniopomorski pion Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Centralne Biuro Śledcze Policji nadal zbiera dowody i analizuje sprawę Buddy. Jak informuje portal kr24.pl, polskie służby już przygotowują dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej. Polskie władze mogą wystąpić do amerykańskiego rządu o wydanie influencera w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności za zarzucane mu czyny, ale cała procedura nie jest taka prosta i może wydłużyć się w czasie. Jak to wygląda w praktyce? Wniosek rozpatrywany jest przez amerykański sąd ds. deportacji. Influencer ma także prawo do wniesienia sprzeciwu i obrony.