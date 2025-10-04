Patricia Routledge przez lata bawiła widzów na małym ekranie. Ogromną sławę przyniósł jej serial "Co ludzie powiedzą?", emitowany w latach 1990-1995, w którym wcielała się w postać kultowej dziś Hiacynty Bukiet. W 1996 roku Patricia Routledge została uhonorowana tytułem najpopularniejszej aktorki w kraju podczas 60. gali wręczenia nagród BBC.

Patricia Routledge nie żyje. Słynna Hiacynta Bukiet miała 96 lat

Patricia Routledge odeszła w wieku 96 lat. Smutna informacja została przekazana przez agenta artystki. "Jesteśmy głęboko zasmuceni informacją o śmierci Dame Patricii Routledge, która zmarła dziś rano spokojnie we śnie, otoczona miłością. Nawet w wieku 96 lat pasja Dame Patricii do pracy i nawiązywania kontaktu z publicznością nigdy nie osłabła (...). Będzie jej bardzo brakować najbliższym i oddanym wielbicielom na całym świecie" - przekazano agencji prasowej PA Media.

Jedno z ostatnich zdjęć aktorki zostało zrobione w sierpniu 2025 roku. Zostało opublikowane na Instagramie przez aktora Dominica Monaghana. On i Patricia Routledge spotkali się 27 lat po zakończeniu serialu "Śledztwa Hetty Wainthropp", w którym wspólnie grali. "Opowiada fantastyczne historie, uwielbia świetne jedzenie i wino, z fantastycznym (...) stylem. Tak wiele mnie nauczyła i robi to dalej, starzejąc się z klasą i jakością, którą mam nadzieję naśladować" - podpisał wspólny kadr aktor.

Patricia Routledge zmarła. Cezary Żak oddał hołd popularnej aktorce

Po śmierci Patricii Routledge głos zabrał Cezary Żak. W kilku słowach podkreślił, że aktorka przyciągała widzów swoją charyzmą i umiejętnością budowania komicznych postaci. "Boska Patricia Routledge jedna z najwybitniejszych aktorek komediowych XX wieku odeszła dzisiaj w wieku 96 lat. Nie mogłem oderwać oczu od niej, jak grała. Smutek" - napisał w mediach społecznościowych.