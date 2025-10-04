Bliscy żegnają Jacka Wójcika. Piękna kaplica utonęła w kwiatach

Informacja o śmierci Jacka Wójcika obiegła media 1 października. Uczestnik "Królowych życia" miał 57 lat. Przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. Smutne wieści o odejściu Jacka Wójcika potwierdziła stacja TTV. Przedstawiciele w oświadczeniu przekazali też informację dotyczącą pogrzebu na prośbę rodziny. "Ceremonia pogrzebowa nastąpi 4.10 o godzinie 10 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku" - mogliśmy przeczytać. Na zdjęciach z uroczystości opublikowanych przez "Super Express" widać, że w kaplicy ustawiono białą urnę, a także zdjęcie Jacka. Pojawiły się liczne wieńce od bliskich.

Jacek Wójcik nie żyje. Tak został pożegnany uczestnik "Królowych życia"

Pogrzeb Jacka Wójcika odbył się 4 października 2025 roku w Kłodzku. Na sali znajdowało się zdjęcie zmarłego oraz drewniany krzyż z jego imieniem i datami urodzenia i śmierci. Obok, na specjalnym miejscu, stała biała urna ozdobiona kwiatami, a wokół niej leżały wieńce od bliskich, przyjaciół i fanów. Jacek Wójcik został pożegnany przez bliskich również w mediach społecznościowych. Post opublikowała między innymi Edyta Nowak-Nawara, znana w "Królowych życia" jako Edzia. Uczestnicy reality show od wielu lat byli przyjaciółmi. "Jak mogłeś mnie zostawić, tyle marzeń, nowe oferty i to granie wspólne spełniło ci się. Dlaczego, powiedz mi? Wracaj. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę uwierzyć. Kochany, zawsze w mym sercu" - napisała Edzia.

Tak wyglądał ostatni post Jacka Wójcika z "Królowych życia". Poruszył internautów

Jacek Wójcik aktywnie działał w sieci. Ostatnie nagranie trafiło na jego profil 20 lipca. Mężczyzna stał na pomoście, szykując się do skoku do wody. - Tu teraz będzie skok historyczny. Będziesz się miał czym wnukom chwalić. Pół roku trenowałem łydki - mówił żartobliwie. Fani zostawili pod filmikiem mnóstwo komentarzy z kondolencjami. "Dziękuję ci za każdy uśmiech, który wywołałeś na mojej twarzy. Niech twoja dusza ma wieczny odpoczynek", "Dziękujemy za tę radość, którą nam dawałeś" - czytamy.