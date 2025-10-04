3 października w Filharmonii Narodowej wystartował XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie, które przyciąga przed ekrany i do stolicy melomanów ze wszystkich kontynentów. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym koncertem inauguracyjnym. Głos w sprawie koncertu zabrał Piotr Iwicki, były szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia, który nie krył rozczarowania. Wspomniał o braku polskich akcentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiat Jabłoni o współpracach z największymi gwiazdami. "Nas też zapraszają"

Piotr Iwicki krytykuje Koncert Chopinowski. "Wstydzimy się hymnu?"

Piotr Iwicki postanowił w obszernej publikacji podzielić się swoją opinią dotyczącą Konkursu Chopinowskiego. Już na samym wstępie przyznał, że ma bardzo mieszane uczucia. Muzyk powiedział, że odbył rozmowę z "kimś ważnym", z kim miał okazję wymienić swoje poglądy i wspomniana osoba zauważyła, że tak prestiżowy konkurs orkiestra powinna zaczynać hymnem.

Czy zatem wstydzimy się jednego z dwóch najpiękniejszych hymnów świata?

- podkreślił Iwicki. Muzyk wspomniał także o braku elementu w barwach narodowych. "Przecież może to być motyw graficzny, kwiaty, może być flaga. Nawet dyskretnie, ale przy tak masowej relacji w mediach i multimediach, brak tego elementu to faul. Żółta kartka" - dodał. Piotr Iwicki wspomniał także o samym koncercie inauguracyjnym i jego organizacji.

Owszem, polonez na starcie chopinowski, ale potem kompletnie program "od czapy". I znowu wydarzenie śledzą melomani na całym świecie, i z Warszawy pewnie w drodze promocji dostają kompozytorów niemieckich i francuskich

- zauważył Iwicki. Słowa krytyka wywołały zaciętą dyskusję w komentarzach.

Słuchacze Konkursu Chopinowskiego w zaciętej dyskusji. Mowa o braku patriotycznych akcentów

W sekcji komentarzy pojawiły się liczne opinie miłośników konkursu. Jak się okazuje, zdania są bardzo mocno podzielone. Część komentatorów przyznała, że brak polskich akcentów był rażący, bo to przecież my jesteśmy gospodarzami tak prestiżowego wydarzenia. "Wreszcie ktoś ubrał w słowa te uczucia, które mam po wczorajszej inauguracji. Nie potrafimy wykorzystać ogromnego międzynarodowego wydarzenia do prezentowania tego, co mamy najpiękniejsze w polskiej muzyce, brak Polaków na koncertach inauguracyjnych to już chyba tradycja", "Hymn powinien wybrzmieć w koncercie inauguracyjnym", "Szkoda, że nie był grany nasz hymn, my jesteśmy gospodarzami" - czytamy. Pojawiły się także opinie drugiej strony. Podkreślono, że sama muzyka Chopina jest już wystarczającym polskim akcentem i nie trzeba niczego więcej. "Nie wiem, czemu ma służyć ten dziwny post. Konkurs jest wydarzeniem muzycznym o światowej randze, którego głównym celem jest promowanie i upamiętnianie twórczości Fryderyka Chopina oraz poszukiwanie młodych talentów pianistycznych", "Mi wystarczy muzyka Chopina. Uważam, że niczego więcej nie trzeba" - piszą fani konkursu.