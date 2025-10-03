Rafał Sonik, znany kierowca rajdowy i przedsiębiorca, powitał na świecie drugie dziecko. Radosną nowiną podzielił się w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. Jak wyznał, jego nowo narodzony syn otrzymał imię Radosław.

Rafał Sonik został ojcem. "Największe szczęście, najpiękniejszy dar"

"Radosław. Radzio. Radość. Nie moglibyśmy wybrać lepszego imienia, bo właśnie to czujemy, patrząc na naszego syna - czystą, ogromną radość! Ponowne ojcostwo to dla mnie największe szczęście, najważniejsze wyzwanie i jednocześnie najpiękniejszy dar" - napisał Sonik na Facebooku, nie kryjąc dumy.

Sonik, który przez dłuższy czas unikał publicznych wypowiedzi na temat swojego życia prywatnego, zdradził, że od trzech lat jest w związku z Izą - dziennikarką i operatorką kamery, którą poznał przy pracy na rajdach. "Z Izą spotkaliśmy się przypadkiem przy pracy, była operatorką kamery i dziennikarką na rajdach. Wtedy nic nas nie łączyło. Latem 2022 roku los zetknął nas ponownie. Rozmowy do późna, szczerość, zrozumienie. Najpierw była przyjaźń, dopiero później uczucie. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Daliśmy sobie czas. Zakochaliśmy się wtedy, gdy naprawdę się poznaliśmy. Tak staliśmy się parą. A dziś - rodziną" - wspomina.

Rafał Sonik wspomina okres ciąży ukochanej. "Najpiękniejsza ciąża, jakiej doświadczyłem"

W swoim wpisie rajdowiec nie krył emocji związanych z okresem ciąży i przygotowaniami do powitania syna na świecie. "Od trzech lat idziemy razem przez życie. Iza jest cudowną, czułą i pełną uroku kobietą, a teraz także mamą Radzia. To była najpiękniejsza ciąża, jakiej doświadczyłem, pełna bliskości, wzruszeń i spokoju. Choć kiedyś uważałem to za staroświeckie, dziś mówię, że to nie była 'ciąża'. To był stan błogosławiony. Iza, dziękuję Ci, że mogłem przeżywać to wspólnie z tobą!" - dodał sportowiec.

Warto przypomnieć, że prócz Radosława kierowca rajdowy jest także ojcem Gniewka, którego doczekał się w 2016 roku wraz z byłą narzeczoną Karoliną. CZYTAJ TEŻ: Rafał Sonik pokazał uroczy kadr z synem. Mamą chłopca jest córka miliardera.