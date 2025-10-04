Jadwiga Wiśniewska zasiada w Parlamencie Europejskim od 2014 roku. Polityką zajmuje się jednak znacznie dłużej. Już w 2005 roku została wybrana na posłankę V kadencji w okręgu częstochowskim z listy Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie była wiceprzewodniczącą Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz wiceprzewodniczącą Grupy Polsko-Słowackiej. Teraz zasłynęła w sieci jako obrończyni "złotego". Internauci przyjrzeli się jednak jej oświadczeniu majątkowemu i nie zostawili na niej suchej nitki.

Jadwiga Wiśniewska stanęła w obronie "złotego". Prześwietlili jej oświadczenie majątkowe

Jadwiga Wiśniewska jak na posłankę przystało, jest bardzo aktywna na X. 2 października zamieściła post na swoim profilu, w którym ogłosiła: "Bronię złotego. Jestem przeciw euro! Ty też? Zostaw like". Zapewne nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Jadwiga Wiśniewska od dawna zarabia w euro i to tysiące miesięcznie, a na swoim koncie na też spore oszczędności w tej walucie. Pod jej postem od razu posypały się komentarze, w których internauci natychmiast zaczęli wytykać posłance rozbieżność pomiędzy jej deklaracjami a tym, co wykazuje w swoim oświadczeniu majątkowym. W nim można bowiem przeczytać, że rocznie Jadwiga Wiśniewska otrzymuje 127 tysięcy euro brutto, natomiast jej oszczędności wynoszą 354 449,24 euro oraz 106 038,72 dolarów. Posłanka nie odniosła się jednak do komentarzy i nie wyjaśniła, dlaczego nie przeszkadza jej euro na koncie, ale za to w Polsce już tak. Warto oczywiście dodać, że wpis Jadwigi Wiśniewskiej jest zgodny z poglądami jej partyjnych kolegów. PiS od lat sprzeciwia się bowiem przyjęciu przez Polskę euro.

Internauci wyśmiewają Jadwigę Wiśniewską. Sypią memami jak z rękawa

W sieci już pojawiły się pierwsze memy związane z Jadwigą Wiśniewską. Na facebookowym profilu "Sekcja Gimnastyczna" możemy zobaczyć m.in. "rozmowę" Anioła z Janem Winnickim, postaci z serialu "Alternatywy 4". "A ta europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska, proszę pana! Pisze, że broni złotego, jest przeciw euro i w ogóle, a sama, nie dość, że przyjmuje pokaźną wypłatę w euro, to jeszcze trzyma grube oszczędności w euro? To jak ona broni złotego?" - "pyta" Stanisław Anioł. "Ona, proszę pana, zbiera to euro, żeby to cholerstwo się po świecie, a przede wszystkim po Polsce, nie rozprzestrzeniało" - "odpowiada Jan Winnicki. "Sekcja jak zwykle w punkt", "No i czego pan nie rozumiesz", "Obojętnie, co napisze. Ważne, że na listach PiS. A wyznawcy mają głosować i nie interesować się" - komentowali internauci.