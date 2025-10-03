Rubik usłyszała, że jest żałosna. Tak zareagowała

Agata i Piotr Rubikowie od kilku lat realizują swoje marzenie o życiu w Stanach Zjednoczonych. Po przeprowadzce do Miami cała rodzina szybko odnalazła się w nowym otoczeniu. Aktualnie żona muzyka regularnie pokazuje swoją codzienność za oceanem na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 233 tysiące osób. Niedawno podzieliła się tam także wyjątkowo przykrą wiadomością, którą otrzymała od jednej z internautek.

Agata Rubik zmierzyła się z hejtem internautki. Zdecydowała się na ciętą ripostę

Agata Rubik co jakiś czas organizuje na Instagramie sesje Q&A, w trakcie których odpowiada na pytania fanów. To format, w którym internauci mogą dowiedzieć się więcej o jej codziennym życiu, pasjach czy planach zawodowych. Jednak 38-latka, w przeciwieństwie do wielu celebrytów, nie boi się odpowiadać czasem również na mniej przyjemne komentarze. Tak było i tym razem, gdy jedna z internautek postanowiła wysłać żonie Piotra Rubika uszczypliwą wiadomość. "Już dawno chciałam napisać, że jesteś żałosna" - mogliśmy przeczytać na opublikowanej relacji. W odpowiedzi Agata zdecydowała się na dosadną ripostę. "Przykro mi, że musiała pani tyle czekać" - wyznała, uzupełniając wpis uśmieszkiem. Do tekstu celebrytka dodała zdjęcie, na którym siedzi na macie do ćwiczeń, prezentując się w sportowym wydaniu. Celna odpowiedź?

Agata Rubik opublikowała wizualizacje nowych wnętrz córek. Każdy z pokoi ma mieć swój indywidualny styl i kolorystykę

Agata Rubik niedawno podzieliła się na InstaStories także i inną relacją. Celebytka pokazała wizualizacje pokoi córek po planowanym remoncie. Z relacji wynika, iż młodsza z córek, Alicja, zamieszka w pokoju urządzonym w eleganckiej, stonowanej palecie barw - dominować mają biel, beż i jasna szarość, które nadadzą wnętrzu harmonii i spokoju. Starsza z dziewczynek, Helena, otrzyma natomiast przestrzeń łącząca w sobie drewniane meble z błękitnymi ścianami. Na uwagę zasługuje też duże okno z widokiem na panoramę Miami. Celebrytka uchyliła rąbka tajemnicy, pokazując zdjęcie córki wybierającej tkaniny i dodatki, które mają nadać pokojom osobisty charakter. Rubik zdradziła przy tym, że remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku, a dziewczynki zyskają pokoje idealnie dopasowane do swoich potrzeb.