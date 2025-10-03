Córka Polańskiego wystąpiła z polskimi gwiazdami. W sieci zawrzało

Morgane Polański to francuska aktorka i reżyserka, która od lat buduje własną pozycję w świecie filmu. Gwiazda jest córką Romana Polańskiego i Emmanuelle Seigner, która dorastała w cieniu sławy rodziców. Od najmłodszych lat była związana z planami filmowymi. Aktualnie 32-latka zdobywa doświadczenie zarówno przed kamerą, jak i za nią - jej debiut reżyserski "Through the Looking Glass" spotkał się z uznaniem krytyków.

Morgane Polański zachwyca grą aktorską w "Skarbek". Krytycy nie kryją podziwu

Morgane Polański od lat konsekwentnie buduje własną pozycję w świecie filmu, a jej najnowsza rola w produkcji "Skarbek" pokazała, że potrafi przyciągnąć uwagę widzów. W obrazie, w którym wciela się w postać polskiej agentki Krystyny Skarbek, towarzyszą jej między innymi Piotr Adamczyk i Agata Kulesza. Film 3 października trafił do polskich kin, a Polański w niedawno udzielonym wywiadzie nie ukrywała, że opowieść, w której wzięła udział, jest bardzo inspirująca. "Krystyna była prawdziwą bohaterką, walczyła z odwagą w swoich misjach. Mogła stracić wszystko, ale była nieustraszona. Walczyła o to, w co wierzyła, bez względu na okoliczności. Ten film, przedstawiający tak dzielną i lojalną kobietę, niesie przesłanie dla świata" - wyznała aktorka w rozmowie z serwisem British Poles.

Premiera folmu "Skarbek" przyniosła światu kolejne dowody na talent Morgane. Jordan Cracknell z serwisu Filmhounds w swoim artykule nie ukrywał, że córka Romana Polańskiego zrobiła na nim spore wrażenie. "Daje z siebie wszystko. Jest świetna w tej roli - mówi płynnie po polsku, francusku i angielsku, a jej twarz potrafi wyrażać zarówno emocje, jak i bezruch. Dla Morgane warto dać się porwać tej historii" - wyjawił dziennikarz z nieukrywanym entuzjazmem.

Morgane Polański od małego obserwowała pracę na planach filmowych. Debiut również przyszedł szybko

Morgane przyszła na świat, gdy Roman Polański miał niemal 60 lat i od najmłodszych lat otoczona była światem kina. Towarzyszyła rodzicom na planach filmowych, traktując je jak plac zabaw i pierwszą szkołę życia zawodowego. Choć początkowo chciała zostać reżyserką, szybko zrozumiała, jak odpowiedzialny jest ten zawód, i postanowiła na pewien czas pozwolić innym kierować swoją karierą. Jej pierwsze poważne doświadczenie aktorskie przyszło w 2015 roku, kiedy otrzymała rolę w serialu "Wikingowie", mając już dyplom londyńskiej szkoły teatralnej. Do Wielkiej Brytanii wyjechała jako 17-latka, a zimą 2021 r. mogła pochwalić się własnym debiutem reżyserskim - wspomnianym już krótkometrażowym filmem "Through the Looking Glass".