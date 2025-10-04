Agnieszka i Grzegorz Hyży są małżeństwem od 2015 roku. Co ciekawe, pod koniec września znowu ślubowali sobie miłość, biorąc ponowny ślub. Para wychowuje syna Leona oraz córkę Martę, która pochodzi z pierwszego małżeństwa dziennikarki z Mikołajem Witem. Rodzina cieszy się pierwszymi chwilami w nowym otoczeniu, które możemy obejrzeć na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hyży była w Barcelonie. Taka jest Lewandowska

Agnieszka i Grzegorz Hyży pokazali fanom dom. Góra kartonów

"Duża rodzina, wielki chaos… ale nie tym razem. Mery i jej ekipa ogarnęli wszystko tak, że czuliśmy się jakbyśmy wracali do domu, a nie się przeprowadzali" - napisała Hyży na Instagramie. Na początku pokazała kadr z salonu z wielkimi pudłami, a następnie urządzony salon w jasnych kolorach. To znak, że rodzina może już się relaksować przed telewizorem na nowoczesnych, kremowych meblach. "Metamorfoza pomieszczenia, no coś pięknego", "To była wspaniała przeprowadzka", "Super przeprowadzka", "Pani Agnieszko, cudowny dom" - czytamy komentarze na Instagramie. Ciekawe, czy znane małżeństwo pokaże wkrótce więcej kulis nowego wnętrza.

Agnieszka i Grzegorz Hyży odsłaniają nowy domOtwórz galerię

Agnieszka i Grzegorz Hyży są zgrany duetem. Dawniej tak nie było

Na Instagramie dziennikarki widzimy wiele kadrów z mężem, gdzie nie brakuje uśmiechu. Okazuje się, że przed laty nie było kolorowo. Potrzebna była pomoc eksperta. - To jest bomba z opóźnionym zapłonem. Wychowujesz się kilkanaście lat w domu tylko z bardzo oddanymi rodzicami i jesteś jedynym epicentrum. Potem się okazuje, że jesteś w tym epicentrum, ale ich naokoło jest jeszcze 100, a obok jest artysta z poczuciem wolności i swoją wizją na związek. I tak długo dawaliśmy radę, ale otrzymywaliśmy duże wsparcie od rodziców. Jestem szczęśliwa, że udało nam się wyjść z tego. Zaliczyliśmy kilka poważnych upadków, ale w porę sięgnęliśmy po terapię - zdradziła Agnieszka Hyży u Magdy Mołek. Co ciekawe, dziennikarka z kolei na Instagramie zdradziła, że nadal nie zależy jej na wspólnych wywiadach z ukochanym lub okładkach. "Nie mieliśmy takiej potrzeby. Zarówno nasze doświadczenia, jak i obserwacje innych pokazują, że najlepiej, aby życie osobiste pozostało nasze. Dzielimy się tylko tym, co sami uznajemy za stosowne" - przekazała Hyży.