Tragiczny wypadek Stoparczyk. Śledczy wskazują, co może być kluczem do rozwiązania sprawy

Katarzyna Stoparczyk realizowała się jako dziennikarka i miała wiele ambitnych projektów, dzięki którym zdobyła rozpoznawalność. Prowadzącą "Dzieci wiedzą lepiej" zginęła w wypadku samochodowy, nie przeżył również mężczyzna - kierowca drugiego pojazdu, które brało udział w zderzeniu. Śledczy pracują nad sprawą śmiertelnego wypadku i dzielą się nowymi wnioskami w mediach. Są już bliżej rozwiązania?

Katarzyna Stoparczyk i zagadkowy wypadek. Ta procedura będzie kluczowa

"Fakt" porozmawiał z prokuratorem Andrzejem Dubielem na temat aktualności w sprawie. "Mamy przesłuchanych dwóch świadków, którzy najechali na ten wypadek w tamtym czasie i zostali oni przesłuchani. Są to osoby, które jako pierwsze udzielały pomocy świadkom. Zostały wykonane czynności procesowe" - przekazał rzecznikiem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Zdaniem śledczych najważniejsze będą ekspertyzy biegłych. Mogą znacznie przyśpieszyć sprawę. "Im więcej osób się zgłosi, tym lepiej. Natomiast do ustalenia okoliczności zdarzenia, prędkości poruszających się samochodów, będzie potrzebna opinia biegłych. Tutaj nie możemy opierać się tylko na zeznaniach świadków. Oczywiście te informacje, które od nich mamy, będą pomocne do ustalenia stanu faktycznego, ale nie możemy tylko i wyłącznie na nich bazować" - wyjaśniał rzecznik prokuratury. I dodał: "Najistotniejszym dowodem przy tego typu postępowaniach, a więc przy wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym, będzie opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego. Taka opinia będzie na dalszym etapie postępowania zasięgnięta przez prokuratora prowadzącego postępowanie" - czytamy.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym. Co z drugim kierowcą?

W wypadku doszło do zderzenia dwóch aut. Była to czarna skoda octavia i biała skoda scala. Kierowca jasnego pojazdu nadal przebywa pod opieką lekarzy - został przewieziony z miejsca tragedii prosto do szpitala. "Nie mamy informacji, żeby stan zdrowia się pogorszył, ale nie mamy także informacji o znaczącej poprawie - informuje prokurator. Nie ma wyników badań dotyczących zawartości alkoholu u kierowcy z wypadku".